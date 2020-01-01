أبوالعينين: جلسة اليوم كانت تظاهرة من القلب تقديرا للقيادة السياسية والجيش.. ومصر قالت كلمتها من أجل ليبيا

بعثنا رسالة للعالم بأن نواب الشعب يقفون خلف الرئيس السيسي والقوات المسلحة



- التاريخ سيذكر أن الشعب المصري استجاب لمن استنفروه.. ومصر وليبيا تاريخ مشترك ومصير واحد

- أشعر بنبض الشارع المصري.. وأعرف أنه لن يقبل أن يستقر المرتزقة والإرهابيين في ليبيا

- المطامع في ليبيا ستنهزم بوقوف الشعب خلف قائده متمسكا بأصالته وعروبته

- قوة الوطن العربي في وحدته.. وتكوين الجيش العربي ضرورة ملحة





قال النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن جلسة البرلمان اليوم كانت بمثابة تظاهرة من القلب، تقديرا للقيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية، بمشاركة جميع نواب البرلمان دون اعتراض أو غياب أي عضو.





وقال أبو العينين إن المجلس نواب اليوم كان كامل العدد، يبعث رسالة للعالم بأن نواب الشعب المصري يقفون خلف القائد الزعيم عبد الفتاح السيسي والجيش الوطني المصري.





وقال أبو العينين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسؤوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إن ثوابت التاريخ ستذكر أن الشعب المصري وقيادته السياسية وقواته المسلحة، استجابت لمن استنفروه من الممثلين الشرعيين للشعب الليبي، رئيس البرلمان، وقائد الجيش الحر الليبي، وأعيان ومشايخ القبائل، من جميع ربوع ليبيا، ومصر لم تكن لترفض مساعدة ليبيا لأننا تاريخ مشترك، ومصير واحد، ولنا مبادئ ثابتة ورسائل نبعثها للعالم بأن مصر لديها امكانياتها العظمى وجيشها القوي وهي الشقيقة الكبرى لكل بلد عربية.





وقال أبو العينين، إنه كأحد أفراد الشعب المصري، يشعر بنبض الشارع ويجده متحمسا للقرار الذي استقر عليه البرلمان اليوم، لأنه لن يقبل أبدا أن يسكن المرتزقة والإرهابيين وقطاع الطرق الأراضي الليبية، كما أننا لا نقبل أن تُسلب ثروات الشعب الليبي.





وقال أبو العينين انه يرى إن أسباب استهداف ليبيا أكبر من مجرد أطماع في التنقيب عن الغاز والبترول، لكن محور الشر يريد أن يتخذ من ليبيا مرتكزا جديدا لكل الإرهابيين بعد ثورة 30 يونيو التي كانت موجعة جدا لقوى الشر ودعاة الإرهاب، وهو مخطط يبدأ من شرق ليبيا ثم الشرق الأوسط الكبير.

وقال أبو العينين إن التغيرات الدولية التي تحدث من حولنا، لا يقابلها مواقف جادة من المجتمع الدولي والدول الكبرى التي تبدو سياساتها غير واضحة حتى الآن.

وأكد أبو العينين أن هذه المطامع في ليبيا ستنهزم، مثلما استطاعت مصر أن تهزم الإرهاب، وتفسد كل مخططات تقسيم دول الجوار، بأصالة شعبها ووقوفه خلف قائده والحفاظ على عروبته ومصيره، فهذا شعب أبدا لن ينهزم.

وقال أبو العينين، إن تصريحات السيسي تجاه الاعتداء على البلاد العربية يجب أن نتأملها جيدا، بداية من كلمة الرئيس السيسي "مسافة السكة" وكلمته للشعب الليبي بأن الجيش المصري سيدخل ليبيا حاملا العلم الليبي بطلب منه ويخرج بطلب منه أيضا.

