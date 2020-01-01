مرتضى منصور لـ"الخطيب": اتعلم من رانيا علواني

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه تحدث مع رانيا علواني، عضوة مجلس إدارة النادي الأهلي بكل روح رياضية خلال لقائهما بمجلس النواب اليوم.





وأضاف مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" رانيا علواني في قمة الرقي والاحترام، وجمعنا اليوم حديث راقي ومازح".





وواصل:" أتمنى أن يتعلم محمود الخطيب رئيس الأهلي من هذه الروح الرياضية وان يستفيق ويعي أن مصر تحارب أعدائها من الخونة والارهابيين في الوقت الحالي".