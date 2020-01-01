"البساط الأخضر".. يجمع الفنان والصحفي والكروي في مباراة حماسية













نشر الفنان محمد جمعة، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وظهر محمد جمعة في الصورة برفقة دكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع "الفجر" والعميد أحمد حسن، وكتب قائلاً: "العميد أحمد حسن ودكتور مصطفى ثابت بعد ماتش كوره جامد".وعلق أحد المتابعين على الصورة قائلاً: "منورين الدنيا"، كما لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا بين رواد فيسبوك.يذكر أن الفنان محمد جمعة شارك في موسم رمضان 2020 في العديد من الأعمال وحقق نجاحا كبيرا، فقد جسد دور الاسطى محمود شفيق في مسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان.وشارك أيضًا بدور ربيع في مسلسل "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف، ودور رفعت في مسلسل "فرصة ثانية" بطولة الفنانة ياسمين صبري، وجسد دور الشحات مبروك في المسلسل الكوميدي "رجالة البيت".