مستشار الرئيس يحذر من موجة ثانية من كورونا في الشتاء

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن هناك تحذيرات صدرت من المانيا وإنجلترا من إمكانية حدوث موجة جديدة لفيروس كورونا، خلال فصل الشتاء، لذلك هناك ضرورة لتطبيق الإجراءات الاحترازية على الوجه الأمثل.





وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن فصل الشتاء تنشط فيه الفيروسات بصورة ملحوظة، داعيًا لله أن يستمر المصريين في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابات بالفيروسات.





وأشار مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إلى أن شراسة الفيروس وعدد الحالات الإصابة في انخفاض، ورغم كل ذلك يجب تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بشكل حرص للغاية.





آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الاثنين، عن خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28924 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 627 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 50 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 88402 حالة من ضمنهم 28924 حالة تم شفاؤها، و4352 حالة وفاة.



