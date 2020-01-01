عاجل.. وزير التعليم يفجر مفاجأة بشأن تفاصيل العام الدراسي الجديد

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة سوف تعلن تفاصيل العام الدراسي الجديد في الأسبوع الأول من سبتمبر ٢٠٢٠ بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات.





ولفت وزير التربية والتعليم، عبر حسابه على "فيسبوك"، إلى أن ما يتم تداوله حتى "هذا الحين ما هو إلا اجتهادات أو اجتزاء أو إشاعات" -حسب تعبيره-.





كانت بعض التقارير الإعلامية قد تداولت بعض التفاصيل الخاصة بالدراسة في العام المقبل، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.



