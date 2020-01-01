نجم برشلونة يقترب من المشاركة أمام نابولي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:28 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني تلقى نبأ سعيدًا قبل مواجهة نابولي الإيطالي المرتقبة في مباراة العودة في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن الفرنسي كليمنت لينجليت نجم دفاع برشلونة خضع لمزيد من الاختبارات والفحوصات الطبية والتي أكدت أن النجم الفرنسي يعاني فقط من انزعاج في الفخذ الأيمن.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن لينجليت تعرض للإصابة أثناء مواجهة ديبورتيفو ألافيس في ختام بطولة الدوري الإسباني، حيث لم يستطع استكمال اللقاء وخرج في بداية الشوط الثاني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كليمنت سيكون متاحًا للمشاركة في مباراة نابولي التي ستقام في 9 أغسطس المقبل على ملعب الكامب نو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لينجليت شارك في 38 مباراة هذا الموسم بقميص البارسا في مختلف البطولات وكان الشريك الأكثر استقرارًا في الخط الدفاعي لبرشلونة بجانب جيرارد بيكيه.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة تعادل في مباراة الذهاب في دور الستة عشر مع نابولي إيجابيًا بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب سان باولو.

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