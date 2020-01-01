حمدي الميرغني يكشف كيفية ترشيحه لمسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام

















كشف الفنان حمدي الميرغني، كواليس مشاركة في مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، الذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠.وقال الميرغني خلال لقائه في برنامج "شو تايم" مع الإعلامية مها الصغير، إن ترشيحه لدور عاصم في المسلسل جاء عن طريق المخرج رامي إمام، موضحاً بأنه قام بمكالمة هاتفية أثناء توجده بالمسرح.وأضاف أنه كان يحلم منذ سنوات أن يقف بجانب الزعيم عادل إمام، وذلك كانت ثالث سنة يعرض له عمل ولم يشارك به بسبب انشعاله بأعمال أخرى، مؤكدا أنه توقع أن سيقدم دور صغير مش أكثر من 10 حلقات لكنه تفاجئ بأنه سيظهر ب 30 الحلقة.وتابع" بأن كانت هناك بعض العقبات التي واجهته أثناء تصوير مسلسل" فلانتينو "لأنه كان يصور عمل أخر لكنه حاول أن يوفق بين المسلسلين، لافتا إلى أنه رغم معرفته بالزعيم إلى أنه كان لدي رهبة من الوقوف أمامه خصوصا بأول مشهد إلى أن الزعيم جعله لايشعر بذلك.