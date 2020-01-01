حمدي الميرغني يكشف كيفية ترشيحه لمسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:31 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

كشف الفنان حمدي الميرغني، كواليس مشاركة في مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، الذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠.

وقال الميرغني خلال لقائه في برنامج "شو تايم" مع الإعلامية مها الصغير، إن ترشيحه لدور عاصم في المسلسل جاء عن طريق المخرج رامي إمام، موضحاً بأنه قام بمكالمة هاتفية أثناء توجده بالمسرح.

وأضاف أنه كان يحلم منذ سنوات أن يقف بجانب الزعيم عادل إمام، وذلك كانت ثالث سنة يعرض له عمل ولم يشارك به بسبب انشعاله بأعمال أخرى، مؤكدا أنه توقع أن سيقدم دور صغير مش أكثر من 10 حلقات لكنه تفاجئ بأنه سيظهر ب 30 الحلقة.

وتابع" بأن كانت هناك بعض العقبات التي واجهته أثناء تصوير مسلسل" فلانتينو "لأنه كان يصور عمل أخر لكنه حاول أن يوفق بين المسلسلين، لافتا إلى أنه رغم معرفته بالزعيم إلى أنه كان لدي رهبة من الوقوف أمامه خصوصا بأول مشهد إلى أن الزعيم جعله لايشعر بذلك.



أخبار تهمك

صفقة غير متوقعة تظهر على رادار الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضي منصور يوجه رسالة نارية لرموز الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة بشأن انضمام موليكا إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة إلى الإمارات بشأن "مسبار الأمل"

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يشكو الأهلي إلى "الفيفا".. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| بـ"الإنجليزية".. بيان للبرلمان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل اجتماع ميسي مع كيكي سيتين

منذ نصف ساعة

تصريح غير متوقع.. بركات يصدم جماهير الأهلي بشأن لقب نادي القرن

منذ ساعة

عاجل| رقم جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 627 إصابة و50 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يؤجل ضم صفقة الموسم.. ويقترب من خطف نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:41 ص

عاجل| بـ"الإنجليزية".. بيان للبرلمان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

تصريح غير متوقع.. بركات يصدم جماهير الأهلي بشأن لقب نادي القرن

01:55 ص

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة إلى الإمارات بشأن "مسبار الأمل"

11:35 م

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

07:17 م

عاجل| رقم جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 627 إصابة و50 حالة وفاة

10:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً