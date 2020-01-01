طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير سطوع الشمس على كورونا
الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:15 ص
أمنية فوزي
أوضح الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة فترات سطوع الشمس تقلل من انتشار فيروس كورونا.
وتوقع "الناظر"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مزيد من الانخفاض في إصابات ووفيات فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أنه تم غلق14 قسم وعيادة مخصصين لعلاج فيروس كورونا؛ بسبب قلة أعداد الحالات.
وأضاف أنه لا يتوقع أن يكون هناك موجة أخرى لفيروس كورونا خلال فصل الشتاء؛ مؤكدًا أنه سيتم إنتاج 5 لقاحات قبل فصل الشتاء.
وأشار "الناظر"، إلى أن وزارة الصحة تعاقدت على 30 مليون جرعة تطعيم ضد فيروس كورونا، مضيفًا أن مصر ستكون مركزًا إقليميًا لإنتاج الأمصال، مؤكدًا أن مصر لها خبر كبيرة وإمكانيات كبيرة في مجال تصنيع الأمصال، وفيروس كورونا بدأ ضعف بالفعل.
آخر تطورات أزمة فيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28924 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 627 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 50 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 88402 حالة من ضمنهم 28924 حالة تم شفاؤها، و4352 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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