طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير سطوع الشمس على كورونا

أوضح الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة فترات سطوع الشمس تقلل من انتشار فيروس كورونا.





وتوقع "الناظر"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مزيد من الانخفاض في إصابات ووفيات فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أنه تم غلق14 قسم وعيادة مخصصين لعلاج فيروس كورونا؛ بسبب قلة أعداد الحالات.





وأضاف أنه لا يتوقع أن يكون هناك موجة أخرى لفيروس كورونا خلال فصل الشتاء؛ مؤكدًا أنه سيتم إنتاج 5 لقاحات قبل فصل الشتاء.





وأشار "الناظر"، إلى أن وزارة الصحة تعاقدت على 30 مليون جرعة تطعيم ضد فيروس كورونا، مضيفًا أن مصر ستكون مركزًا إقليميًا لإنتاج الأمصال، مؤكدًا أن مصر لها خبر كبيرة وإمكانيات كبيرة في مجال تصنيع الأمصال، و فيروس كورونا بدأ ضعف بالفعل.



