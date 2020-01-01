شاهد.. مصطفى خيري يغني "الشوق" لمادلين طبر في "حلوة يا دنيا"





أكد المطرب الشاب مصطفى خيرى، انه يستعد لطرح أغنيته الجديدة خلال فترة عيد الأضحى المبارك حيث انتهى منها الأيام الماضية.





وأضاف خلال مشاركته في برنامج "حلوة يا دنيا" على قناة "TEN" hنه انتهى من الأغنية خلال الفترة الماضية والتي تعاون فيها مع الملحن وائل عقيد وكلمات عاصم حسين وتوزيع كريم سالم.





واستطرد قائلا: "قدمت من قبل العديد من ألاغاني ومنها الوان خشب ودبلتين مشيرا الي انه رغم دراسته في كلية الحقوق الا انه درس في تربية موسيقية وبيت العود من شدة حبه للموسيقى".





وشارك مصطفى النجمة مادلين طبر في غناء اغنية الشوق للراحل محمد فوزي.





وكان خيرى قد حل ضيفا علي برنامج"حلوة يا دنيا" للفنانة مادلين طبر والذي يعرض يومي الأحد والأثنين علي قناة تن.











