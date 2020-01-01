لطيفة تطرح رسميا كليب "رد الباب وغرب" (فيديو)





طرحت الفنانة لطيفة التونسية منذ قليل رسميًا كليب أغنيتها الجديدة "رد الباب وغرب" عبر قناتها الشخصية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".





وحققت الاغنية نجاحًا في الساعات الأولى لطرحها حيث اقتربتا مشاهداتها من الـ 5 الاف مشاهدة









كلمات الأغنية :

يا زي عاد وفك عليا..ما عدش قلبي باغيك

انت ياما عامل فيا..أخطاني الله يهديك

رد الباب وغرب .. لا تجيني لا تقرب

برا أسال المجرب..حبي صعيب عليك





وأغنية "رد الباب وغرب " من كلمات وألحان جمال عيسى، وتوزيع حمدي المهيري.







