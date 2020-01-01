أحمد مرتضي منصور يهدد الجميع: وصلتني فيديوهات مسيئة لخصوم والدي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:48 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
رامي بشاي
أكد احمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه رفض الحصول على فيديوهات مسيئة ونشرها لبعض خصوم والده مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" مبحبش أفضح حد.. وقلت للشخص الذي أحضر لي فيديوهات لخصوم مرتضى منصور ومنهم اعلامي شهير (اتكل على الله)".

وأردف أحمد مرتضى:" هذه حياة شخصية والله يستر العباد فكيف أن أقوم بفضحها ونشرها".

وأتم تصريحاته مؤكداً أن مقطع الفيديو الذي انشتر لمرتضى منصور رئيس النادي "مفبرك" ولا أساس له من الصحة، وضمن حملة ممنهجة ضد مجلس الزمالك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرتضي منصور الزمالك اخبار الزمالك احمد مرتضي منصور

أخبار تهمك

عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ حوالي 6 ساعات

بعد اتهام زوجته بالعنصرية والتنمر من خادمة.. عماد متعب: هذا ما حدث وسأتخذ الإجراءات القانونية

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأهلي يؤجل ضم صفقة الموسم.. ويقترب من خطف نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

نجم ليفربول بديل رونالدو في يوفنتوس

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ ساعة و نصف

هل تخطينا ذروة فيروس كورونا؟.. "الصحة" تحسم الجدل (فيديو)

منذ 36 دقيقة

الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق مثير من نجم الأهلي السابق بعد عودة صالح جمعة

منذ ساعة الا ربع

تطورات جديدة بشأن انضمام موليكا إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة إلى الإمارات بشأن "مسبار الأمل"

منذ أقل من ساعتين

ميسي يشكو الأهلي إلى "الفيفا".. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد مرتضي يزف مفاجأة سعيدة لجماهير الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل| رقم جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 627 إصابة و50 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

المصري لمرتضى منصور: خليك في ناديك وإلزم حدودك

كهربا يتعهد لـ "مرتضي منصور" بعدم الخروج عن النص

دقيقة حداد في بداية المؤتمر الصحفي لمرتضى منصور

عاجل.. مرتضي منصور يحيل كريم شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد الفيديو المثير للجدل "مستند"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:35 م

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة إلى الإمارات بشأن "مسبار الأمل"

عاجل| رقم جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 627 إصابة و50 حالة وفاة

10:11 م

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

07:17 م

الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي

09:31 م

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

08:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً