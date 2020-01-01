صاحب عقار مخالف: أنا راجل "كوروديا" وصاحب الشقة لا ذنب له

قال مصطفى الطوخى، صاحب عقار مخالف، إنه سيتحمل كافة نفقات التصالح لملاك الشقق فى العقار، كونهم لا ذنب لهم فى ذلك، موضحًا أنه تعرض إلى عملية نصب من قبل آخرين شاركوه على هذا العقار وقدموا رشاوى للمحليات وعقب جمعهم الأموال من السكان قاموا بالهرب، وتابع:" اللى داق الظلم ميتمنهوش لغيره.. أنا راجل كوروديا واضحك عليا والساكن ملهوش ذنب".





وأضاف "الطوخى "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المبانى المخالفة تمت عندما كانت الدولة ضعيفة وهزيلة، وكانت الرشاوى هى الأساس فى البناء، مشددًا على أنه كان يدفع رشاوى 20 ألف جنيه عن كل طابق.





آخر موعد لتقديم طلبات التصالح





وفي الوقت الحالي، حدد مجلس الوزراء 30 سبتمبر المقبل آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، حيث طالب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية.





خطوت التقديم بالطلبات





وللتقديم بطلب التصالح، يجب تجهيز الأوراق المطلوبة للطلب وسداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها، ويعمل بعدها صاحب العقار على استيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى.





حسب القانون بعد تلك الخطوة، يتم دراسة الطلبات، لإصدار قرار بالقبول أو التصالح، وتعد لجنة السلامة الإنشائية تقريرًا حول مدى صلاحية المبنى الإنشائية من عدمه، وإذا تبين أن المبنى غير مطابق لمواصفات السلامة الإنشائية، فلن يقبل طلب التصالح في المخالفة الخاصة به، وحال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.





أما في حال رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء.





كيف يتم تحصيل مقابل التصالح؟



