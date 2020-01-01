تعليق مثير من نجم الأهلي السابق بعد عودة صالح جمعة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:40 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
محمد جمال
عاد صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية لأول مرة تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر.

وأكد عادل عبدالرحمن، نجم الأهلي السابق، أن عودة صالح جمعة، لمستواه ستكون مكسب كبير للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالرحمن فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "صالح جمعة نجم كبير ويملك إمكانيات هائلة يجب عليه أن يستغلها بشكل صحيح فى الفترة المقبلة، لأنه حصل على فرص عديدة ولن يستطيع أن يكون أمامه فرصة مثل هذه".

وأضاف: "لابد من عودة باسم علي وكريم يحيي لسد ثغرة الجبهة اليمني بعد رحيل أحمد فتحي لصفوف بيراميدز".

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