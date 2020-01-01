"تطوير التعليم": 6 آلاف طالب طلبوا الانضمام للمجمعات التكنولوجية

قال أحمد الحيوي، أمين صندوق تطوير التعليم، إن هناك 6 آلاف طالب تقدموا للانضمام إلى المجمعات التعليمية التكنولوجية، مشيرًا إلى أنه أن سيتم اختيار 600 طالب فقط للانضمام.

وأضاف الحيوي في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "لدينا شركاء أجانب في هذه المجمعات، وأعداد المنضمين سيكون محدودًا، وهذه المجمعات تأتي استكمالًا لمنظومة التعليم التكنولوجي التي تسير في طريقها الدولة".



وأشار إلى إن هناك مخطط للتوصل في إنشاء هذه المجمعات التي تضم المدرسة التطبيقية، والكلية التكنولوجية ومركز التدريب المهني من أجل المساعدة في إعداد خريج متميز في التعليم الفني قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل ولاسيما في ظل المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة، موضحًا أنه يتم التواصل حاليًا لإنشاء بعض من هذه المجمعات في الساحل الشمالي.



وفي تصريحات سابقة قالت حبيبة عز، مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن عدد مدارس التعليم الفني في مصر 1400 مدرسة.



وأشارت عز، خلال حوارها ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إلى أن الشراكة بين القطاع العام والخاص ضرورية لتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدة أن فرصة خريجي المدارس التطبيقية في الحصول على فرصة عمل أكبر من خريجي المدارس الأخرى.



وأوضحت مستشار وزير التربية والتعليم، أن خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية لهم مسار في الكليات الفنية التي تواب إمكانياتهم.



