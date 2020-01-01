ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على لاتسيو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:25 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
حقق فريق يوفنتوس فوزاً ثميناً على نظيره لاتسيو، بهدفين مقابل هدف، في المبارة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "أليانز ستاديوم"، في ختام منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي الممتاز.

وافتتح النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو أهداف اللقاء من ركلة جزاء استقرت في مرمى لاتسيو عند الدقيقة 51، قبل أن ثاني هدف له ولفريقه عند الدقيقة 54.

فيما أحرز تشيرو إيموبيلي هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز اليوفي بهدفين لهدف.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 80 نقطة في المركز الأول، بفارق 8 نقاط عن إنترميلان أقرب مُلاحقيه، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند النقطة 69 في المركز الرابع.

ويحتاج اليوفي للإضافة 5 نقاط إلى رصيده من أصل 12 نقطة في الجولات الأربع القادمة لضمان التتويج بلقب الكالتشيو للمرة الثامنة على التوالي.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس:-
1- فريق يوفنتوس برصيد 80 نقطة.
2- فريق إنتر ميلان برصيد 72 نقطة.
3- فريق أتلانتا برصيد 71 نقطة.
4- فريق لاتسيو برصيد 69 نقطة.
5- فريق روما برصيد 58 نقطة.
6- فريق نابولي برصيد 56 نقطة.
7- فريق ميلان برصيد 56 نقطة.
8- فريق ساسولو برصيد 48 نقطة.
9- فريق هيلاس فيرونا برصيد 45 نقطة.
10- فريق بولونيا برصيد 43 نقطة.
11- فريق كالياري برصيد 42 نقطة.
12- فريق فيورنتينا برصيد 42 نقطة.
13- فريق سامبدوريا برصيد 41 نقطة.
14- فريق بارما برصيد 40 نقطة.
15- فريق تورينو برصيد 37 نقطة.
16- فريق أودينيزي برصيد 36 نقطة.
17- فريق جنوى برصيد 33 نقطة.
18- فريق ليتشي برصيد 29 نقطة.
19- فريق بريشيا برصيد 24 نقطة.
20- فريق سبال برصيد 19 نقطة.

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