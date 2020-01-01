رئيس أمن الدولة الأسبق: السيسي أنقذ مصر من الإفلاس (فيديو)

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:05 ص
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أمنية فوزي
قال المستشار عمرو عبد الرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، إن الإنجازات التي شهدتها مصر خلال الست سنوات الماضية من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعتبر علامة فارقة في تاريخ البلاد، حيث تساوي إنجازات كل عام من الأعوام الستة ألف عام.

وأضاف عبد الرازق خلال لقائه ببرنامج "نبض مصر"، الذي يقدمه الإعلامي هشام البقلي، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الفترة الماضية شهدت تحدي كبير وهو تحسين وضع الاقتصاد المصري ونقلة من مرحلة الصفر في عام 2013 إلى مرحلة النمو، وإنقاذ مصر من شبح الإفلاس، كما أعاد إنشاء البنية التحتية للبلاد لتهيئتها للاستثمار. 

وأشار رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، أن الرئيس السيسي نجح في القضاء علي حالة الانفلات الأمني التي ضربت مصر عقب ثورة يناير، وما تبعها مم مخالفات بناء عشوائي، ومحاربة كافة أشكال الفساد التي ضربت الدولة. 

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أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإرسال قوات عسكرية خارج البلاد، وذلك بالتزامن مع طلب من الجيش الليبي والبرلمان الليبي، ومشايخ وأعيان القبائل الليبية، بتفويض الرئيس السيسي والجيش المصري للتدخل في الأراضي الليبية لمواجهة الغزو التركي.

ودعا الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية، عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، اليوم الاثنين، حضرها 510 من أعضاء المجلس، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

واستعرضت الجلسة مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.

وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والإقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.

وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

ووافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

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