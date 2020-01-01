محافظ الدقهلية وقياداتها يقدمون التهنئة للقيادات الأمنية الجديدة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:18 ص
المحافظ يهنئ القيادات الأمنية
المحافظ يهنئ القيادات الأمنية
محمد كشك
زار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، يرافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النورى، وكيل الوزارة السكرتير العام، ومنال الغندور، السكرتير المساعد بزيارة لمديرية أمن الدقهلية، ومقر منطقة شرق الدلتا والإدارة العامة للأمن الوطني بالمنصورة.

وقدم "مختار" ومرافقوه، التهنئة للواء رأفت عبد الباعث الفقي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية الجديد، واللواء عادل الطحلاوى مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا الجديد، كما قدموا التهنئة للواء حسام عبدالواحد، على تجديد الثقة مديرا للأمن الوطني بالدقهلية، وذلك خلال حركة القيادات الشرطية الأخيرة.

وأشاد محافظ الدقهلية خلال زيارته، بدور رجال الشرطة في حفظ الأمن ومواجهة الإرهاب وتأمين المنشآت الحيوية في ربوع مصر، جنبًا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة، هذا فضلًا عن جهود رجال الشرطة المستمرة مع أجهزة المحافظة في التصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، واسترداد حق الشعب وأراضي أملاك الدولة، تطبيقا للقانون وحفاظا على هيبة الدولة، وتحقيقا لحفظ الاستقرار وتوفير الأمن للمواطنين والسير قدما في تحقيق التنمية الشاملة التي لن تتحقق بدون الأمن والأمان. 

وأكد، على التنسيق والتعاون الكامل بين الجهازين التنفيذي والأمني، لتقديم الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة، مشيرا إلى أننا جميعا نعمل بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، والنهوض بمحافظة الدقهلية.

وأعرب جميع القيادات الأمنية الجدد عن عظيم الشكر والامتنان والتقدير لمحافظ الدقهليةـ ومرافقوه من قيادات المحافظة، على تهنئتهم الكريمة، مؤكدين حرص الأجهزة الأمنية على حفظ الأمن والأمان في كافة قرى ومدن ومراكز المحافظة، والعمل بشكل متكامل بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة للحفاظ على الانضباط وتحقيق أهداف التنمية، مؤكدين على التصدي الحاسم لكافة اشكال الخروج على القانون حفاظًا على الأمن العام وتوفير الأمن والأمان للمواطنين في ربوع محافظة الدقهلية.

هذا، وأعلن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عن حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2020، وذلك لتدعيم وتطوير جهاز الشرطة، وتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

وشملت الحركة تعيين الواء عادل الطحلاوى، مساعد وزير الداخلية لشرق الدلتا، وتعين اللواء رأفت عبد الباعث مديرا لأمن الدقهلية خلفا للواء فاضل عمار.

وتضمنت الحركة تصعيد اللواء السيد سلطان، من مدير البحث الجنائي بالدقهلية لحكمدار الدقهلية، وتم تصعيد اللواء مصطفي كمال مدير مباحث مديرية أمن الدقهلية لمدير إدارة البحث الجنائي بالدقهلية وتعين العميد حسن الغرباوي رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن الدقهلية.
محافظ الدقهلية وقياداتها يقدمون التهنئة للقيادات الأمنية الجديدة
محافظ الدقهلية وقياداتها يقدمون التهنئة للقيادات الأمنية الجديدة
محافظ الدقهلية وقياداتها يقدمون التهنئة للقيادات الأمنية الجديدة
محافظ الدقهلية وقياداتها يقدمون التهنئة للقيادات الأمنية الجديدة
محافظ الدقهلية وقياداتها يقدمون التهنئة للقيادات الأمنية الجديدة
محافظ الدقهلية وقياداتها يقدمون التهنئة للقيادات الأمنية الجديدة

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