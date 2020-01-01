أحمد مرتضي يزف مفاجأة سعيدة لجماهير الزمالك

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:16 ص
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن انشاء استاد للزمالك حلم يراواده ويسعى لتحقيقه منذ سنوات طويلة.

وفجر أحمد مرتضى مفاجأة خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"عرضت على محمود طاهر، رئيس الأهلي السابق على انشاء استاد مشترك للزمالك والأهلي ودرسنا الأمر سوياً، لكن تكلفة المشروع كانت ضخمة للغاية".

وأكمل حديثه:" خلال عام ونصف سنكون قد انتهينا من المرحلة الأولى من بناء استاد الزمالك".

وأتم تصريحاته مؤكداً أن وجود استاد للزمالك وللأهلي هو الأساس لتطوير الكرة المصرية.



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