تفاصيل خطة محافظة الدقهلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اتخاذ إجراءات مكثفه لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 2020، وذلك من خلال الأجهزة التنفيذية كافة.





وأوضح محافظ الدقهلية، أنه تقرر منع الإجازات والراحات للأطباء للبيطريين العاملين بالمجازر، اعتبارا من مطلع شهر يوليو الجاري.





وكلف المحافظ، بتزويد المجازر بعدد كاف من الأطباء البيطريين لإنجاز الأعمال بأقصى سرعه ممكنه ومنع التكدس والزحام بالمجازر، مشددا علي أهمية التنسيق مع الوحدات المحلية الواقع بنطاقها المجازر بعمل الصيانة اللازمة لها خاصه صيانه الصرف الخاص بها وأحواض الترسيب، وتزويدها بكافه أدوات ومستلزمات النظافة والتطهير والتعقيم.





كما كلف المحافظ بتفعيل أشكال الرقابة التموينية كافة، على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الانضباط والالتزام بكافه التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع، وكذا الرقابة الصحية لضمان جودة وصلاحية السلع حرصا على صحة وحياة المواطنين.





كما أشار المحافظ، إلى التأكيد على تفعيل الرقابة على المخابز ومراقبة الإنتاج للخبز وتوزيعه، حسب حصة كل مخبز، وتعين مفتش تموين بكل مخبز، وتكثيف المرور على المطاحن والمنافذ، لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع، خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، هذا بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوافر أسطوانات البوتاجاز لتغطية احتياجات للمواطنين.





الاطمئنان على السلع

وأشار، إلى أهمية الاطمئنان على صلاحية وسلامة السلع المعروضة بالمنافد والمحلات والمعارض، خاصة اللحوم والأضاحي وتوافر الخدمات الأساسية للمواطنين المقدمة من كافه قطاعات المرافق والخدمات بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة، وقيام رؤساء الوحدات المحلية خلال أيام العيد بالعمل المستمر لإزالة الاشغالات التي تعوق المارة، وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمتابعة المستمرة للإزالة الفورية لأية تعديات على الأراضي الزراعية او أملاك الدولة أو طرح النهر، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، والتعامل معهم بكل الحسم والحزم، تطبيقا للقانون وكذا الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين والعمل على حل مشاكلهم والتفاعل الجاد لتلبيتها دون تراخى أو أهمال.





وشدد على ضرورة التنسيق بين الإدارة العامة للمرور، وإدارة المواقف بالمحافظة، لتوفير وسائل انتقال المواطنين خلال أيام العيد، بما يكفل تغطية المدن والمراكز والقرى، بالإضافة لتكثيف الحملات المرورية لضمان التزام السائقين على خطوط "الميكروباص" و"السرفيس"، وكذا سائقي التاكسي للالتزام بالتعريفة المقررة، وعدم استغلال الركاب، كما وجه برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الإسعاف لاستقبال أية حالات طارئة والتعامل معها وفقا للأصول الطبية، وأيضا رفع درجة الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق(المياه - الصرف الصحي - الكهرباء -الغاز)، ويستمر العمل بكافة القطاعات للمرافق والخدمات والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، برئاسة مناسبة على مدار 24 ساعه لسرعه التجاوب الفوري مع أيه أعطال أو أحداث طارئة واتخاذ إجراءات حلها فورا.



