حفيد محمد نجيب: السيسي رد اعتبارنا

قال محمد يوسف محمد نجيب، حفيد اللواء محمد نجيب، إن عدم تكريمه كان له تأثير سلبي عليه خصوصا أوقات الاحتفال بذكرى ثورة يوليو، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رد اعتباره بإطلاق اسمه على أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط.





وأضاف محمد في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": " كان يؤلمه عدم ذكر اسمه وعدم تكريمه طوال فترة حياته من 1954 وحتى 1984، وكان مشطوب تماما من كتب التاريخ ومن الناس جميعا، حتى جاء الرئيس السيسي ورد اعتباره وذكر اسمه في بداية خطاب بالاحتفال بالثورة".





وتابع "بوجه الشكر للرئيس السيسي، وكان كل أملنا أن يتم ذكره في الاحتفال بذكرى الثورة، ولم نكن نتوقع إطلاق اسمه على أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط، ولدينا ثقة كبيرة في قدرة الرئيس على حل أزمة سد النهضة والأزمة الليبية".





وأشار إلى أن اللواء محمد نجيب كان أول ضابط يحصل على الدراسات العليا، موضحًا أن مذكراته أبرزت دوره الجوهري في ثورة يوليو وكان يرى أنها ستظل محفورة في التاريخ.





ومحمد نجيب يوسف، قائد ثورة 23 يوليو1952 وأول رئيس للجمهورية مصر العربية من سليل أسرة عسكرية اشتهرت بالشجاعة والإقدام، فوالد محمد نجيب يوسف نجيب، كان ضابطا بالجيش المصرى بالسودان واشترك فى حملة دنقلة الكبرى لاسترجاع السودان من أيدى الثورة المهدية وشارك فى أغلب معاركها.

ولا أحد يعرف تحديدا تاريخ ميلاد محمد نجيب، بل إنه ذكر فى مذكراته، أنه حائر بين ثلاثة تواريخ لميلادهن وهى إما 28 يونيو 1899، أو 19 فبراير 1901، والثالث هو 7 يوليو 1902. والتاريخ الموجود فى ملف خدمته بالجيش هو 19 فبراير 1901 حيث ولد بساقية معلا بالخرطوم -طبقًا لملف خدمته- حيث نشأ وترعرع فيها.





عاش في السودان مع والده البكباشي يوسف نجيب بالجيش المصري إلي أن أتم دراسته الثانوية ثم عاد إلي مصر ودخل المدرسة الحربية 1917.



