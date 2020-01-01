الصحة: تجربة اللقاح الصيني على متطوعين مصريين وفقا لضوابط (فيديو)

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة استقبلت اليوم السفير الصيني لدى مصر لبحث إمكانية مشاركة مصر مع الجانب الصيني في إنتاج أحد اللقاحات الجاري تجربته في الصين، والمتوقع إنتاجه بعد 3 شهور.





وأشار، خلال اتصال هاتفي برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن مصر أبدت ترحيبها الكامل بالمشاركة في التجارب السريرية في المرحلة الثالثة للتطعيم، حيث ستكون مصر إحدى 4 دول ستشارك في التجارب.





وأوضح أنه سيتم تجربة اللقاح الصيني على متطوعين مصريين وفقا للضوابط، وتحت اشراف لجنة الترقيات والبحث العلمي للوزارة، حيث أنها ستضمن حقوق وأمان المشاركين في عملية تجربة اللقاح، منوها بأنه حال ثبوت نجاح اللقاح سيتم البدء في تصنيع اللقاح من خلال شركة "فاكسيرا"، موضحا أن مصر تستهدف أن تكون المركز الرئيسي لإنتاج اللقاح في أفريقيا.



