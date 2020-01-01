الصحة: تجربة اللقاح الصيني على متطوعين مصريين وفقا لضوابط (فيديو)

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:12 ص
وزارة الصحة
وزارة الصحة
هدى عبدالرازق
قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة استقبلت اليوم السفير الصيني لدى مصر لبحث إمكانية مشاركة مصر مع الجانب الصيني في إنتاج أحد اللقاحات الجاري تجربته في الصين، والمتوقع إنتاجه بعد 3 شهور.

وأشار، خلال اتصال هاتفي برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن مصر أبدت ترحيبها الكامل بالمشاركة في التجارب السريرية في المرحلة الثالثة للتطعيم، حيث ستكون مصر إحدى 4 دول ستشارك في التجارب.

وأوضح أنه سيتم تجربة اللقاح الصيني على متطوعين مصريين وفقا للضوابط، وتحت اشراف لجنة الترقيات والبحث العلمي للوزارة، حيث أنها ستضمن حقوق وأمان المشاركين في عملية تجربة اللقاح، منوها بأنه حال ثبوت نجاح اللقاح سيتم البدء في تصنيع اللقاح من خلال شركة "فاكسيرا"، موضحا أن مصر تستهدف أن تكون المركز الرئيسي لإنتاج اللقاح في أفريقيا.

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الاثنين، عن خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28924 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 627 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 50 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 88402 حالة من ضمنهم 28924 حالة تم شفاؤها، و4352 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة لقاح الصين تصنيع لقاح بوابة الفجر الفجر السريرية

أخبار تهمك

تصريح غير متوقع.. بركات يصدم جماهير الأهلي بشأن لقب نادي القرن

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضي يتدخل بنفسه.. صفقة كبرى في الطريق إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل| رقم جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 627 إصابة و50 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يؤجل ضم صفقة الموسم.. ويقترب من خطف نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة قوية.. نجم الزمالك يوافق على الرحيل إلى الإمارات

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل| بـ"الإنجليزية".. بيان للبرلمان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تطورات جديدة بشأن انضمام موليكا إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد موافقة البرلمان المصري إرسال قوات للخارج.. الجيش الليبي يعلق (فيديو)

منذ أقل من ساعة

ميسي يشكو الأهلي إلى "الفيفا".. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة إلى الإمارات بشأن "مسبار الأمل"

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من وزير التربية والتعليم لأولياء الأمور

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

أستاذة بجامعة أوكسفورد تزف بشرى بشأن موعد ظهور لقاح ضد كورونا

"الصحة العالمية" تكشف مستجدات إنتاج لقاح ضد كورونا (فيديو)

الصين تعلن موعد الانتهاء من لقاح فيروس كورونا (فيديو)

نسبة نجاحه 99%.. الصين تزف بشرى بشأن لقاح كورونا (فيديو)

بشرة خير.. "القومي للبحوث" يعلن الانتهاء من تحضير أول لقاح لعلاج كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:41 ص

عاجل| بـ"الإنجليزية".. بيان للبرلمان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة إلى الإمارات بشأن "مسبار الأمل"

11:35 م

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

07:17 م

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

03:33 م

تصريح غير متوقع.. بركات يصدم جماهير الأهلي بشأن لقب نادي القرن

01:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً