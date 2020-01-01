الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - يوفنتوس 2 × 1 لاتسيو الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:59 م محمد مرعي Advertisements حقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوز هام علي نظيره لاتسيو بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الإيطالي. وإليكم فيديو الأهداف أخبار تهمك أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا منذ حوالي 10 ساعات نجم ليفربول بديل رونالدو في يوفنتوس منذ ساعتين و 53 دقيقة أحمد مرتضي يزف مفاجأة سعيدة لجماهير الزمالك منذ ساعة و 7 دقيقة عاجل| رقم جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 627 إصابة و50 حالة وفاة منذ حوالي 3 ساعات تعليق مثير من نجم الأهلي السابق بعد عودة صالح جمعة منذ 43 دقيقة ميسي يشكو الأهلي إلى "الفيفا".. تعرف على التفاصيل منذ حوالي 4 ساعات خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي منذ ساعة و نصف الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل منذ حوالي 5 ساعات تطورات جديدة بشأن انضمام موليكا إلى الأهلي منذ أقل من ساعتين عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة إلى الإمارات بشأن "مسبار الأمل" منذ أقل من ساعتين عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد منذ حوالي 7 ساعات بعد اتهام زوجته بالعنصرية والتنمر من خادمة.. عماد متعب: هذا ما حدث وسأتخذ الإجراءات القانونية منذ ساعة و 22 دقيقة الأهلي يؤجل ضم صفقة الموسم.. ويقترب من خطف نجم منتخب مصر منذ حوالي 3 ساعات الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي منذ حوالي 4 ساعات هل تخطينا ذروة فيروس كورونا؟.. "الصحة" تحسم الجدل (فيديو) منذ 34 دقيقة عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى منذ حوالي 6 ساعات