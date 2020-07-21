أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2020.. المعدن الأصفر يتمسك بالمستويات التاريخية الجديدة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب قفزة أمس الاثنين لتسجل أعلى مستوياتها في حوالي تسعة أعوام في حين سجلت الفضة أعلى مستوى في أربع سنوات بعد أن أدى الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 ونمو الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز إلى زيادة الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة، واستقرت الأسعار في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع توقعات بتذبذب خلال التعاملات مع جنى الأرباح من قبل المستثمرين.


وقفزت الفضة 2.4 بالمئة أمس إلى 19.76 دولارا للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ سبتمبر  2016 عند 19.81 دولار مع زيادة التدفقات إلى الملآذات الآمنة.


أسعار الذهب فى مصر:


سعر جرام الذهب عيار 18 : 692.55 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 : 808 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 24 : 923.40 جنيهًا


سعر الجنيه الذهب : 6464 جنيهًا


أسعار الفضة فى مصر:


عيار 600 نحو 6 جنيه

عيار 800 نحو 8 جنيه

عيار 900 نحو 9 جنيه

عيار 925 نحو 9.25 جنيه

عيار 999 نحو 10 جنيه



أسعار الذهب عالميًا:

واصلت أسعار الذهب الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع العملة الأمريكية وزيادة حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" وآمال التحفيز الإضافي.


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كما يأمل المستثمرون في توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق خلال محادثات اليوم بشأن صندوق التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى استئناف المناقشات في الكونجرس الأمريكي حول إجراءات مشروع قانون لإصدار تدابير تحفيز جديدة.

ولا يزال الوباء محط تركيز الأسواق حيث ترتفع حالات الإصابة الجديدة بمعدل ينذر بالخطر في بعض أنحاء العالم خاصة في الولايات المتحدة التي شهدت أكثر من 70 ألف حالة يومية.

 

عند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس  بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 7.40 دولار عند مستوى 1817.40 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ سبتمبر  لعام 2011 عندما تجاوز 1823 دولاراً خلال التعاملات.



وبحلول الساعة 5:56 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.3 بالمائة عند 1815.70 دولار للأوقية.

وفي نفس الوقت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 95.852.

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