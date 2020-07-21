أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2020.. المعدن الأصفر يتمسك بالمستويات التاريخية الجديدة

أسعار الذهب





شهدت أسعار الذهب قفزة أمس الاثنين لتسجل أعلى مستوياتها في حوالي تسعة أعوام في حين سجلت الفضة أعلى مستوى في أربع سنوات بعد أن أدى الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 ونمو الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز إلى زيادة الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة، واستقرت الأسعار في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع توقعات بتذبذب خلال التعاملات مع جنى الأرباح من قبل المستثمرين.









وقفزت الفضة 2.4 بالمئة أمس إلى 19.76 دولارا للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ سبتمبر 2016 عند 19.81 دولار مع زيادة التدفقات إلى الملآذات الآمنة.









أسعار الذهب فى مصر:









سعر جرام الذهب عيار 18 : 692.55 جنيهًا





سعر جرام الذهب عيار 21 : 808 جنيهًا





سعر جرام الذهب عيار 24 : 923.40 جنيهًا









سعر الجنيه الذهب : 6464 جنيهًا









أسعار الفضة فى مصر:



عيار 600 نحو 6 جنيه

عيار 800 نحو 8 جنيه

عيار 900 نحو 9 جنيه

عيار 925 نحو 9.25 جنيه

عيار 999 نحو 10 جنيه











أسعار الذهب عالميًا:



