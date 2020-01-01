عفاف مصطفى توجه رسالة لـ"أبو زهرة": "متزعلش يا حبيبي"

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قالت الفنانة عفاف مصطفى، إنها لا تسعى للشهرة مطلقًا عندما قامت بانتقاد الفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة، لافتة إلى أنها كانت تعمل على تصفية حساب، ولكن الأمر تطور بشكل كبير بسبب الجمهور العريض لـ"أبو زهرة"، وتابعت:" أنا في سن الستين ومعنديش صحة للشهرة في هذا السن.. حبيت أخد بتارى فربنا جزانى وده درس ليا لا يمكن أن أنساه".



وأضافت "عفاف مصطفى"، خلال لقاء عبر "زووم"، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن تصريح الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، عندما قال "حسبى الله ونعمة الوكيل"، أوجعها بشدة، وتابعت: "كلمته وجعتنى جدًا.. أنا جبلة وأقدر اتحمل لكن بنتي منهارة".



ووجهت رسالة للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، ناشدته خلالها أن يتقبل اعتذرها، وتابعت: "أنا اسفه أني صفيت حسابي وبعتذر ليك تاني وتالت ورابع ومتزعلش يا حبيبى".



وكانت عفاف مصطفى قد هاجمت عبد الرحمن أبو زهرة منذ أيام قليلة من خلال منشورًا قامت بكتابته عبر حسابها الرسمي على موقع" فيس بوك"، قالت فيه: "مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك اللاذعة طول الوقت في اللوكيشنات وخصوصًا الممثلات صغيرات السن الواعدات أو النجمات الصغيرات في اللوكيشنات ما بيعجبكش العجب تنتقد حتى عفويتهم وحتى أزيائهم كمان".



قامت الفنانة عفاف مصطفى بالاعتذار للفنان عبد الرحمن أبو زهرة بسبب تصريحاتها السابقة التي اشتكت فيها عن طريقة تعامله مع الفنانات، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتبت عفاف مصطفى منشورًا قالت فيه: "من قلبي بقول لحضرتك. ماتزعلش، هو في أب بيزعل من ولاده، صحيح حضرتك أب حمش بزيادة وده يحسب لحضرتك مش ضدك".



وتابعت عفاف مصطفى قائلة: "حضرتك قيمة وقامة وتاريخ ورمز فني كبير ربنا يبارك في عمرك ويعطيك وافر الصحة".



وأضافت عفاف مصطفى قائلة: "ما كنتش أدرك الموضوع يوصل كده، أنا كتب البوست في لحظة استرداد ذكريات من شغلي، وخرجت من المنزل دون أن أتابع النت وعلى ما رجعت وحق الله لقيت الدنيا بقت كده وحذفته مع أول مكالمه من السيد النقيب الدكتور أشرف زكي، ماتزعلش بقولها لحضرتك مرات ومرات، حقك عليا يا كبير يا قيمة وقامة، أديك شفت بعينك قد إيه حب الكرة الأرضية ليك".



واختتمت عفاف كلامها قائلة: "ربنا يديم عليك زخم الحب والعرفان وقيمتك الكبيرة عند محبيك وجوه القلوب".

