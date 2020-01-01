هل تخطينا ذروة فيروس كورونا؟.. "الصحة" تحسم الجدل (فيديو)

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن انخفاض عدد إصابات فيروس كورونا مستمر حتى هذه اللحظة، وهناك انخفاض واضح في عدد الحالات.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه لا يمكن القول بأننا تخطينا مرحلة الذروة إلا بعد انخفاض أعداد الإصابات لمدة من ثلاثة أسابيع إلى شهر.





واستكمل: "لدينا مخزون ليس بقليل من بلازما المتعافين من فيروس كورونا"، متابعًا: "الشعب المصري لا يتأخر، وهذه عادته".





آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الاثنين، عن خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28924 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 627 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 50 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 88402 حالة من ضمنهم 28924 حالة تم شفاؤها، و4352 حالة وفاة.



