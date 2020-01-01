عفاف مصطفى باكية: ابنتي منهارة بسبب الهجوم عليا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:15 ص
عفاف مصطفى وعبدالرحمن أبوزهر
عفاف مصطفى وعبدالرحمن أبوزهر
كـسـاب أحـمـد
قالت الفنانة عفاف مصطفى، إن ما صدر منها تجاه الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، كان لحظة غضب، وتابعت: "أنا كنت موجوعة وفى ساعة الغضب قلت ما قلت وأنا بعتذر لأستاذى الفاضل عبد الرحمن أبو زهرة..أنا اتمسح بيا الأرض من خلال جمهوره.. ومكنتش افكر أن حد هيشوف اللى كتبته".

وأضافت "عفاف مصطفى"، خلال لقاء عبر "زووم"، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها تعرضت لمشاكل كثيرة بسبب ما فعلته مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، ونادمة على ذلك، وتابعت:" الناس سوونى على الجنبين.. وليا 4 أيام مش بنام.. وأنا كنت حادة فى تعبيرى ولكن مكنتش أعرف أن الموضوع هيوصل لكدا".

وأوضحت عفاف مصطفى، أن أبنتها اختصمتها بسبب ما كتبته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، وتابعت: "أنا علاقتى بالسوشيال ضعيفة جدًا.. أنا مكنتش أعرف معنى كلمة تريند إلا بعد ما كتبته.. أنا مضايقة لأنه زعل مني".

وأجهشت الفنانة عفاف مصطفى، بالبكاء الشديد، معربة عن حزنها تجاه ما حدث، وتابعت: "الفنان عبد الرحمن أبو زهرة فنان كبير وأحنا منجيش فيه واحد في المليون.. وأنا بعتذر للفنان وأبنتي التي انهارت بسبب الهجوم علي ترفض لقائي أو الحديث معي منذ 4 أيام".

قامت الفنانة عفاف مصطفى بالإعتذار للفنان عبد الرحمن أبو زهرة بسبب تصريحاتها السابقة التي أشتكت فيها عن طريقة تعامله مع الفنانات،وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت عفاف مصطفى منشورًا قالت فيه:"من قلبى بقول لحضرتك. ماتزعلش، هو فى أب بيزعل من ولاده، صحيح حضرتك أب حمش بزيادة وده يحسب لحضرتك مش ضدك".

وتابعت عفاف مصطفى قائلة:" حضرتك قيمة وقامة وتاريخ ورمز فني كبير ربنا يبارك في عمرك ويعطيك وافر الصحة".

وأضافت عفاف مصطفى قائلة:"ما كنتش أدرك الموضوع يوصل كده، أنا كتب البوست في لحظة إسترداد زكريات من شغلي، وخرجت من المنزل دون أن أتابع النت وعلى ما رجعت وحق الله لقيت الدنيا بقت كده وحذفته مع أول مكالمه من السيد النقيب الدكتور أشرف زكي، ماتزعلش بقولها لحضرتك مرات ومرات، حقك عليا يا كبير يا قيمة وقامة، أديك شفت بعينك قد إيه حب الكرة الأرضية ليك".

واختتمت عفاف كلامها قائلة:"ربنا يديم عليك زخم الحب والعرفان وقيمتك الكبيرة عند محبيك وجوه القلوب".

وكانت عفاف مصطفى قد هاجمت عبد الرحمن أبو زهرة منذ أيام قليلة من خلال منشورًا قامت بكتابته عبر حسابها الرسمي على موقع" فيس بوك"، قالت فيه:" مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك اللاذعة طول الوقت في اللوكيشنات وخصوصًا الممثلات صغيرات السن الواعدات أو النجمات الصغيرات في اللوكيشنات ما بيعجبكش العجب تنتقد حتى عفويتهم وحتى أزيائهم كمان".

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