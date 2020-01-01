الأهلي مهدد بفقدان رمضان صبحي فى نهائي دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:36 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد جمال


يسعي النادى الأهلى لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم والمعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الانجليزي حتي نهاية الموسم الحالي.

وكشف الإعلامي محمد فاروق، أن الأهلي مهدد بفقدان خدمات رمضان صبحي، لاعب صفوف الفريق، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا فى حالة فوز المارد الأحمر على الوداد فى نصف النهائي.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حدد موعد مباريات دور نصف النهائى بطولة افريقيا لتكون مباراة الذهاب أحد أيام 25 و26 سبتمبرعلى أن تكون مباراة العودة أحد أيام 2 أو 3 أكتوبر فيما ستقام المباراة النهائية يوم 10 أكتوبر المقبل.
 
وأضاف: "ووفقا لانتهاء إعارة رمضان صبحي للنادي الأهلي من هيدرسفيلد الانجليزي بداية شهر أكتوبر المقبل، وهو الأمر الذي سيهدد مشاركة اللاعب مع الأحمر في مباريات الحسم".

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