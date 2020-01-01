عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة إلى الإمارات بشأن "مسبار الأمل"

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن فخرة وإعزازه بشأن إطلاق "مسبار الأمل" الإماراتي إلى الفضاء.



