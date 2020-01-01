عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة إلى الإمارات بشأن "مسبار الأمل"

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن فخرة وإعزازه بشأن إطلاق "مسبار الأمل" الإماراتي إلى الفضاء.

وقال السيسي: "تابعت بكل فخر وإعزاز اطلاق (مسبار الأمل) إلى الفضاء وهي خطوة وان كانت سباقة وتاريخية لدولة الامارات الشقيقة لدخول مجال اكتشافات الفضاء الخارجي، فهي تجسد الامل المنشود في استرجاع أمجاد واكتشافات الأمة العربية والأسلامية في مجالات العلوم والفنون والابتكار".

أخبار تهمك

صفقة غير متوقعة تظهر على رادار الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يؤجل ضم صفقة الموسم.. ويقترب من خطف نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. أول رد من برشلونة على إلغاء " الكرة الذهبية "

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يشكو الأهلي إلى "الفيفا".. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 49 دقيقة

"الفجر الرياضي" يكشف عن طلب صالح جمعة للسويسري فايلر ورد فعل المدرب

منذ حوالي 9 ساعات

الكويت تزف بشرى سارة للمعلمين العالقين في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ يوم

عاجل| رقم جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 627 إصابة و50 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ حوالي 5 ساعات

4 نجوم مرشحين للانضمام إلى يوفنتوس في الموسم المقبل

منذ 19 دقيقة

نجم ليفربول بديل رونالدو في يوفنتوس

منذ ساعة و 20 دقيقة

شاهد - رونالدو يجلد شباك لاتسيو بالهدف الثاني ويتصدر قائمة الهدافين

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:11 م

عاجل| رقم جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 627 إصابة و50 حالة وفاة

الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي

09:31 م

الأهلي يؤجل ضم صفقة الموسم.. ويقترب من خطف نجم منتخب مصر

10:01 م

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

07:17 م

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

08:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً