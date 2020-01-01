عاجل.. عفاف مصطفى تنهار بالبكاء وتعتذر لعبد الرحمن أبو زهرة

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تأثرت الفنانة عفاف مصطفى، بسبب حملة الهجوم التي شنت حولها بسبب مهاجمتها عبد الرحمن أبو زهرة واعتذرت له.



وقالت الفنانة عفاف مصطفى، من خلال مداخلة فيديو مع وائل الإبراشي عبر برنامج "التاسعة" المذاع على قناة الأولى المصرية، وهي تنهار بالبكاء معتذرة للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، بسبب ما صرحت به حول معاملته في لوكيشن التصوير،قائله: "مكانش قصدي، أنا قصدي جاتلي مهاجمات من خارج مصر كنت منفعلة لما قولت كدة".



وأضافت "مصطفى"، أن ابنتها قامت بمقاطعتها لمدة أربع أيام ولم تتحدث معها بسبب مهاجمتي للفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة قائله أثناء بكاءها: "بنتي مبنتكلمني كل ما بدخل الأوضة تعيط ".





وتابعت عفاف مصطفى قائله أنها وجعتها كلمة "حسبي الله ونعم الوكيل"،التي قالها لها الفنان عبد الرحمن أبو زهرة.