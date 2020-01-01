تطورات جديدة بشأن انضمام موليكا إلى الأهلي
الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:37 م
حسام مجدي
شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن انضمام جاكسون موليكا نجم نادي مازيمبي الكونغولي إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويدرس محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التدخل لحسم صفقة مفاجأة للقلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي القادم.
ويرغب المارد الأحمر منذ فترة في التعاقد مع جاكسون موليكا في الصيف المقبل لتدعيم خط الهجوم في الفريق الأحمر بالموسم القادم.
وتواصل مسئولي الأهلي مع موليكا ووكيل أعماله ورحب اللاعب بشكل كبير جدًا بالانضمام إلى الفريق الأحمر في الموسم المقبل ولكن طلب حسم الأمر مع إدارة نادي مازيمبي.
ويواجه الأهلي صعوبة كبيرة في حسم صفقة موليكا بسبب رفض رئيس النادي لفكرة بيعه لأي نادي داخل قارة إفريقيا ويفضل بيعه إلى أحد أندية أوروبا.
وينوي محمود الخطيب التواصل بنفسه مع رئيس نادي مازيمبي خلال الأيام القليلة القادمة وقيادة مفاوضات ضم موليكا في الصيف المقبل.
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