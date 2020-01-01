أحمد مرتضى: نظام الذهاب والإياب لنصف النهائي الأفريقي يصب في مصلحة كرة القدم





قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن نظام الذهاب والاياب الذي أعاده الاتحاد الأفريقي بخصوص نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، يصب في مصلحة كرة القدم بشكل عام.





وقال أحمد مرتضى خلال تصريحات لبر نامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" من الرائع أن نشاهد مباراتين بين فريقين بحجم الزمالك والرجاء، وكنت أرى أن نظام المباراة الواحدة ظالماً".





وتابع:" فرصة الزمالك ستكون جيدة بنظام الذهاب والاياب وسنكون سعداء بزيارة المغرب كبلد شقيق".



