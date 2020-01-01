محمد رمضان يتراجع عن "الامبراطور" بسبب ورثة أحمد زكي.. ويقدم هذا العمل في رمضان 2021

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:40 م
محمد رمضان
محمد رمضان
لمياء علي


أعلن الفنان محمد رمضان عن مشاركته في الماراثون الرمضاني المقبل 2021، من خلال مسلسل قصة موسى، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفجر رمضان مفاجأة لجمهوره بعدما أكد تأجيل فكرة تجسيد قصة حياة الراحل الامبراطور أحمد زكي، لحين التفاوض مع الورثة.

وعلق رمضان قائلًا: تم تأجيل مسلسل ( احمد زكي ) لحين التفاوض مع الورثة .. ومسلسلنا القادم قصة ( موسى ) تأليف ناصر عبد الرحمن إخراج محمد سلامة إنتاج تامر مرسي.

من جانب آخر، حقق كليب رمضان الجديد "تيك توك"، أكثر من 5 ملايين مشاهدة في غضون 5 أيام، وحصد نجاحًا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية وبالأخص فى شوارع تايمز سكوير ولندن.

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