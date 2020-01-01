"برلماني": ليبيا المحيط الإقليمي للأمن المصري ولابد أن نحميه (فيديو)

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:39 ص
محمد أبوالعينين
محمد أبوالعينين
أمنية فوزي
قال البرلماني محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، إن الجلسة السرية التي تمت اليوم في مجلس النواب، كانت تدل على التقدير الجارف للقوات المسلحة والقيادة المصرية؛ مؤكدًا "نحن نقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي". 

وأشار "أبو العينين"، في تصريحات متلفزة ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" ويقدمه الإعلامي "أحمد موسى"، أنه سيتحدث بعيدا عن الجلسة لأنها سرية؛ قائلًا "القوات المسلحة تستجيب للبرلمان الليبي والشعب الليبي".

وأكد النائب أبو العينين، أن مصر هي الشقيقة الكبرى لنجدة كل بلد عربي؛ منوها بأن الشعب المصري كله متحمس للوقوف خلف القيادة السياسية، ولن نسكت أبدا على سلب الشعب الليبي ثرواته.

وأشار أبو العينين إلى أن ثورة 30 يوينو كانت موجعة لكل محور الشر، الذين يحاولون السيطرة على ليبيا وتكوين الشرق الأوسط الجديد، لافتا إلى أن المطامع سوف تنهزم لأن مصر قادرة على هدم الإرهاب.

وتابع أبو العينين «الشعب المصري عمره ما ينهزم.. وما حدث في المجلس هو رسالة إلى العالم كله.. وتصريحات الرئيس دائما تجاه الدول العربية تحت مسافة السكة».

واستطرد «العالم كله يعلم أن مصر بها قيادة عسكرية قوية تحذر من تخطي الخط الأحمر»؛ موجها رسالة إلى العالم العربي: «طول ما في ضعف في الدول العربي هنكون في مطمع وقوتنا في وحدتنا ولازم نفكر في الجيش العربي لحمايتنا». 

وأضاف أبوالعينين، أن ما حدث اليوم في البرلمان المصري رسالة إلى العالم كله أن الشعب المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة يد واحدة؛ موضحا أن مصر لم تتحرك إلا بعد أن طلب الشعب الليبي بحمايته من الغزو. 

وأشار النائب محمد أبو العينين، إلى أن الأمة العربية مطمع لكل المستعمرين، ويجب أن نفكر في الجيش العربي لحمايتنا، لافتا إلى أنه على مدار الـ6 سنوات الماضية مصر تتحدث مع العالم لإيجاد حل سلمي للقضية الليبية. 

ونوه أبو العينين، بأن الغزاة لم يحترموا قرارات الأمم المتحدة بمنع تصدير السلاح إلى ليبيا لذلك كان يجب أن تتدخل مصر، لأن ليبيا تمثل المحيط الإقليمي للأمن المصري ولابد أن نحميه. 

وأكد أبو العينين، أن الاتحاد الأوروبي سيناقش الغزو التركي لليبيا؛ تمهيدا لفرض عقوبات عليها، موجها حديثه للمصريين «يجب الانتباه إلى الاستهداف الذي تتعرض له الدولة».

وقدم النائب أبو العنين، التحية إلى البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، قائلًا «البرلمان له تاريخه، وعلى النواب أن يفتخروا بقيادة الدكتور علي عبد العال». 

وأضاف أبوالعينين: "مصر لم تكن دولة غازية في يوم من الأيام ولكن داعية للسلام والمحبة"، داعيا إلى القوات المسلحة بالتوفيق، لما تبذله من مجهود كبير للحفاظ على المصريين مصر، مرددا: "ربنا يحفظهم ويبارك فيهم وينصرهم بإذن الله".

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