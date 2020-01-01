في فيلم نادر.. أحمد علام مؤسس نقابة الممثلين جسد المسيح.. تعرف على تفاصيله

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تحل اليوم ذكرى ميلاد مؤسس نقابة الممثلين التي أصبح اسمها الآن نقابة المهن التمثيلية بعد أن انضمت اليها شعب أخرى مع مهنة التمثيل فشملت كل فنون الاداء هو الفنان أحمد علام.



قام علام بتجسيد دور السيد المسيح في عام 1939 وعرف هذا الفيلم باسم "آلام السيد المسيح" وكان تلك الفيلم من إخراج محمد عبد الجواد.



في عام ١٩٣٨ أعلن أحمد علام، عن تجسيد شخصية السيد المسيح في أول عمل سينمائي مصري وعربي، بعد موافقة شيخ الأزهر الشريف آنذاك والتى كان يرأسها الشيخ محمد مصطفى الرفاعي وكتب المادة الحوارية الأب أنطوان عبيد، وراجعها عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، عميد كلية الآداب في هذا الوقت.



عُرض الفيلم في العديد من صالات السينما المصرية في القاهرة والإسكندرية، ولاقى استحسانًا من الكنائس والأقباط بإلتزام القائمون على الفيلم بنص الكتاب المقدس.



شهد العرض الأول باقة من كبار فناني ومثقفي ذلك الوقت، منهم: المفكر الكبير عباس محمود العقاد، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والفنانين يوسف وهبي، وأنور وجدي، ونجيب الريحاني، وعلي الكسار، وكل من الفنانات ليلى مراد، وماري منيب وغيرهم.



التزم بنص الكتاب المقدس حرفيًا وخاصة خلال مشهد دخول السيد المسيح أورشليم ودخوله الهيكل وطرده الباعة والصيارفة ثم عذاباته وصلبه.



أدت عزيزة حلمي، دور السيدة العذراء، وسميحة أيوب، دور مريم المجدلية، سعد أردش، أدى دور الفريسي، وتوفيق الدقن، دور قيافا، عبدالعليم خطاب، في دور بطرس، إستيفان روستي، في دور المولود أعمى وعبدالسلام محمد، في دور المفلوج الذي صنع معه المسيح المعجزة رغم أن مشهده لم يتجاوز العشرين ثانية.





الفيلم تم طبعه وتحميضه بمعامل واستوديوهات الأهرام، وكان من إخراج محمد عبد الجواد.



