في فيلم نادر.. أحمد علام مؤسس نقابة الممثلين جسد المسيح.. تعرف على تفاصيله

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:37 م
بوابة الفجر
ريهام كمال

تحل اليوم ذكرى ميلاد مؤسس نقابة الممثلين التي أصبح اسمها الآن نقابة المهن التمثيلية بعد أن انضمت اليها شعب أخرى مع مهنة التمثيل فشملت كل فنون الاداء هو الفنان أحمد علام.

قام علام بتجسيد دور السيد المسيح في عام 1939 وعرف هذا الفيلم باسم "آلام السيد المسيح" وكان تلك الفيلم من إخراج محمد عبد الجواد.

في عام ١٩٣٨ أعلن أحمد علام، عن تجسيد شخصية السيد المسيح في أول عمل سينمائي مصري وعربي، بعد موافقة شيخ الأزهر الشريف آنذاك والتى كان يرأسها الشيخ محمد مصطفى الرفاعي وكتب المادة الحوارية الأب أنطوان عبيد، وراجعها عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، عميد كلية الآداب في هذا الوقت.

عُرض الفيلم في العديد من صالات السينما المصرية في القاهرة والإسكندرية، ولاقى استحسانًا من الكنائس والأقباط بإلتزام القائمون على الفيلم بنص الكتاب المقدس.

شهد العرض الأول باقة من كبار فناني ومثقفي ذلك الوقت، منهم: المفكر الكبير عباس محمود العقاد، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والفنانين يوسف وهبي، وأنور وجدي، ونجيب الريحاني، وعلي الكسار، وكل من الفنانات ليلى مراد، وماري منيب وغيرهم.

التزم بنص الكتاب المقدس حرفيًا وخاصة خلال مشهد دخول السيد المسيح أورشليم ودخوله الهيكل وطرده الباعة والصيارفة ثم عذاباته وصلبه.

أدت عزيزة حلمي، دور السيدة العذراء، وسميحة أيوب، دور مريم المجدلية، سعد أردش، أدى دور الفريسي، وتوفيق الدقن، دور قيافا، عبدالعليم خطاب، في دور بطرس، إستيفان روستي، في دور المولود أعمى وعبدالسلام محمد، في دور المفلوج الذي صنع معه المسيح المعجزة رغم أن مشهده لم يتجاوز العشرين ثانية.


الفيلم تم طبعه وتحميضه بمعامل واستوديوهات الأهرام، وكان من إخراج محمد عبد الجواد.

في فيلم نادر.. أحمد علام مؤسس نقابة الممثلين جسد المسيح.. تعرف على تفاصيله
في فيلم نادر.. أحمد علام مؤسس نقابة الممثلين جسد المسيح.. تعرف على تفاصيله
في فيلم نادر.. أحمد علام مؤسس نقابة الممثلين جسد المسيح.. تعرف على تفاصيله
في فيلم نادر.. أحمد علام مؤسس نقابة الممثلين جسد المسيح.. تعرف على تفاصيله
في فيلم نادر.. أحمد علام مؤسس نقابة الممثلين جسد المسيح.. تعرف على تفاصيله
في فيلم نادر.. أحمد علام مؤسس نقابة الممثلين جسد المسيح.. تعرف على تفاصيله
في فيلم نادر.. أحمد علام مؤسس نقابة الممثلين جسد المسيح.. تعرف على تفاصيله
في فيلم نادر.. أحمد علام مؤسس نقابة الممثلين جسد المسيح.. تعرف على تفاصيله

أخبار تهمك

ميسي يشكو الأهلي إلى "الفيفا".. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 52 دقيقة

صفقة غير متوقعة تظهر على رادار الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

4 نجوم مرشحين للانضمام إلى يوفنتوس في الموسم المقبل

منذ ثلث ساعة

الكويت تزف بشرى سارة للمعلمين العالقين في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد - رونالدو يجلد شباك لاتسيو بالهدف الثاني ويتصدر قائمة الهدافين

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول رد من برشلونة على إلغاء " الكرة الذهبية "

منذ حوالي 4 ساعات

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ يوم

عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| رقم جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 627 إصابة و50 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

نجم ليفربول بديل رونالدو في يوفنتوس

منذ ساعة و 23 دقيقة

تطورات جديدة بشأن انضمام موليكا إلى الأهلي

منذ ربع ساعة

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الأهلي يؤجل ضم صفقة الموسم.. ويقترب من خطف نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:11 م

عاجل| رقم جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 627 إصابة و50 حالة وفاة

الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي

09:31 م

الأهلي يؤجل ضم صفقة الموسم.. ويقترب من خطف نجم منتخب مصر

10:01 م

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

07:17 م

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

08:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً