شركات الهواتف الذكية تتجه للاستثمار في تكنولوجيا الشحن السريع

بدأت شركات الهواتف الذكية تطوير تكنولوجيا جديدة للشحن السريع للهواتف المحمولة بعد التحميل الكبير على الهواتف فى الفترة الأخيرة.

وكانت المنافسة فى العامين الماضيين تنحصر في تضخيم سعة البطارية حيث حاولت الشركات رفع سعتها بشكل كبير حتى وصلت فى بعض الهواتف إلى 5000 و6000 ملي أمبير، وهو ما يتطلب بالتأكيد ضمان شحن تلك البطاريات العملاقة فى وقت قياسى يوفر تجرية استخدام جيدة.

وكانت شركة realme – العلامة التجارية الأسرع نموًا في العالم- كشفت رسميًا عن أحدث تقنياتها في مجال الشحن السريع للهواتف الذكية وهي شاحنflash charging UltraDart الذي يأتي بقدرة 125 وات، والذي يعد طفرة غير مسبوقة في عصر الهواتف الذكية، ويجعل من realme واحدة من أولى علامات الهواتف الذكية التي تتبنى التكنولوجيا الأكثر تقدمًا في العالم من حيث إعادة الشحن السريع.

ويمكن لـflash charging UlrtaDart إعادة شحن 33% من بطارية بقدرة 4000 مللي أمبير في 3 دقائق فقط، وشحن الهاتف بالكامل بنسبة 100% في 20 دقيقة فقط، وذلك بفضل التقنيات الحديثة التي تتحكم في درجة حرارة الهاتف لأقل من 40 درجة، مما يجعله الحل الأفضل لمستخدمي الجيل الخامس من الهواتف الذكية، والذي يمكنهم من متابعة جميع انشطتهم الخاصة على هذه الهواتف سواء المتعلقة بالأعمال أو الترفيه لأطول فترة ممكنة دون تأخير أو الحاجة للانتظار طويلا لإعادة شحن بطارية الهاتف.

وكانت realme قد بذلت جهودا كبيرة خلال الفترات الماضية لطرح تقنية جديدة للشحن السريع أسفرت عن تقيات مبتكرة تختلف عن الحلول التقليدية الأخرى، التي توفر فقط دقيقة أو دقيقتين خلال عملية الشحن بأكملها. لذلك طرحت realme تقنيةflash charging UltraDART بقدرة 125 وات، التي تعمل على إعادة شحن الهاتف في أقصر وقت ممكن، مع تجنب أي أخطار محتملة، من خلال عوامل حماية متعددة المستويات، حيث أن هذا الإصدار لا يدعم فقط الهاتف المشحون أثناء تشغيل الشاشة أو اللعب عليه فقط، ولكنه أيضًا يجعل شحن الهواتف الذكية 5G أسرع وأكثر أمانًا وراحة في الاستخدام.

وكشفت realme أنها سوف تطرح المزيد من الهواتف الذكية ال 5G بتقنية الشحن السريع 125 وات UltraDART Flash Charging بصورة إنتاجية هائلة لتتيح للمستخدمين الشباب - محور اهتمامها الرئيسي- تجربة تقنية الشحن الابتكارية في أسرع وقت ممكن، بمزيد من شرائح الأسعار التي تلائم كافة القدرات الشرائية.

على الجانب الأخر أطلقت OPPO سلسلة الشواحن السريعة المكونة من شاحن ١٢٥ واط، والشحن اللاسلكي السريع AirVOOC ٦٥ واط، والشاحن المتنقل متناهي الصغر SuperVOOC mini ٥٠ واط، بالإضافة إلى شاحن سريع صغير ١١٠ واط.

وتعد تكنولوجيا الشاحن ١٢٥ واط أحدث الطفرات التكنولوجية في عالم صناعة الهواتف المحمولة. ويعمل لوغاريتم التشفير المتقدم ومنظمات التحكم في الحرارة الصارمة على ضمان استخدام آمن وفعال لأداة الشحن السريع. ويتيح الشاحن اللاسلكي السريع AirVOOC ٦٥ واط للمستخدمين شحناً أسرع مقارنةً بالشحن السلكي، أما الشاحن الصغير SuperVOOC mini ٥٠ واط والشاحن السريع الصغير ١١٠ واط فيتم تقديمهما لأول مرة وهما من ابتكارات تكنولوجيا VOOC للشحن السريع من OPPO. كلا الشاحنين يعدان رائدين في مجال تصغير الشواحن عالية القدرة، وذلك بفضل خفة وزنهما غير المسبوقة، وتميزهما بالنحافة وسهولة النقل.

وصرح جيف زانج، رئيس علم تكنولوجيا الشحن في OPPO: "إن الاستخدام المتسارع لتكنولوجيا الجيل الخامس حول العالم إلى جانب زيادة وتنوع التطبيقات التي تستهلك طاقة عالية بما فيها الألعاب والفيديوهات، يمثلان تحدياً جديداً لعمر بطارية الهاتف المحمول وتجربة المستخدم في الشحن. تواصل OPPO ريادتها في تطوير الشحن السريع منذ أن أطلقت شاحن VOOC السريع لأول مرة في عام ٢٠١٤. الآن، نحن ملتزمون بمواصلة البناء على ما اكتسبناه من خبرات وما حققناه من طفرات في تكنولوجيا الشحن ذو القدرة العالية، والشحن اللاسلكي، والشحن متناهي الصغر، وذلك كي نوفر للمستخدمين تجربة شحن آمنة وفعالة ومريحة وفائقة السرعة".

يستخدم الشاحن السريع ١٢٥ واط من OPPO تكنولوجيا الشحن السريع والتي تتمكن من شحن بطارية سعة ٤٠٠٠ مللي أمبير حتى ٤١٪ في ٥ دقائق، وتشحنها بالكامل في ٢٠ دقيقة بأسرع معدلات الشحن. وفي نفس الوقت، فإنها متوافقة مع البروتوكولات السابقة لتكنولوجيا الشحن السريع SuperVOOC وVOOC وكذلك تدعم البروتوكولات الشائعة ومنها ٦٥ واط PD و١٢٥ واط PPS.

وحتى يونيو ٢٠٢٠، قامت OPPO بتطبيق أكثر من ٢,٨٠٠ براءة اختراع عالمية للشحن السريع. وقامت هواتف الشركة التي تزيد عن ٣٠ هاتف معد بخاصية الشحن السريع VOOC بشحن هواتف أكثر من ١٥٧ مليون مستخدم حول العالم. ومع الطلب المتزايد على الشحن السريع للهواتف المحمولة في عصر التواصل الذكي، سوف تواصل OPPO تحسين وتحديث منصات الشحن السريع VOOC ، كما ستواصل تطوير تكنولوجيات أخرى رائدة في الصناعة كي توفر تجربة شحن سريع ملائمة لجميع سيناريوهات الاستخدام لمستخدميها حول العالم.