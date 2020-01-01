الدفاعات السورية تتصدى لقصف إسرائيلى بدمشق

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:15 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت الدفاعات الجوية السورية، مساء اليوم الإثنين، عن تصديها لأهداف إسرائيلية معادية فى سماء العاصمة دمشق. 

وأوردت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن دفاعات الجيش السوري تصدت بالصواريخ لضربات إسرائيلية، فوق منطقة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.

وشنت إسرائيل عشرات الضربات خلال الشهور القليلة الماضية، على ما يشتبه بأنها أهداف إيرانية منتشرة في أنحاء سوريا، بعدما توعدت تل أبيب بالتصدي لنفوذ طهران في المنطقة.

وفي أواخر يونيو الماضي، قالت دمشق إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت ضربات إسرائيلية في المجال الجوي، على مواقع في شرقي وجنوب شرقي البلاد، فيما ذكرت وكالة "سانا" أن الضربات أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 4 جنود.

وأوضح التلفزيون السوري، وقتها، أن "الضربات الإسرائيلية" كانت جنوب شرقي البلاد قرب مدينة السويداء، وفي محافظة دير الزور شرقي البلاد، على الحدود العراقية.

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