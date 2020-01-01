أحمد مرتضى: أتمنى تكرار خماسية سموحة على المستوى الرسمي.. وجماهير مصر تحتاج إلى الاستفاقة

نمنى أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن يكرر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الخماسية التي سجلها في مرمى سموحة ودياً خلال مبارياته الرسمية المقبل.





وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"سعدت بنقل أول مباراة على الهواء على شاشة قناة الزمالك، وأتمنى أن تستفيد القناة من كوادر من نجوم النادي مثل أحمد حسام ميدو وأيمن يونس وحازم إمام".





وأوضح عضو مجلس إدارة الزمالك، أن من نعم الله على مصر وجود ناديين بحجم الزمالك والأهلي، بجماهيرهما العريضة.

وأكمل قائلًا :" أنا ضد التعصب الرياضي، فبغض النظر عن التنافس بين الزمالك والأهلي، هي في النهاية رياضة وعلى الجميع التحلي بالروح الرياضية".

وواصل تصريحاته:" نحن بلد عظيم، وفي النهاية مشجع الأهلي هو أخ للزملكاوي والعكس صحيح".

وأنهى تصريحاته:" جماهير مصر بشكل عام تحتاج لإفاقة والبعد عن التعصب".



