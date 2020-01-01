أحمد مرتضى: أتمنى تكرار خماسية سموحة على المستوى الرسمي.. وجماهير مصر تحتاج إلى الاستفاقة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:17 م
أحمد مرتضى منصور
أحمد مرتضى منصور
رامي بشاي
نمنى أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن يكرر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الخماسية التي سجلها في مرمى سموحة ودياً خلال مبارياته الرسمية المقبل.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"سعدت بنقل أول مباراة على الهواء على شاشة قناة الزمالك، وأتمنى أن تستفيد القناة من كوادر من نجوم النادي مثل أحمد حسام ميدو وأيمن يونس وحازم إمام".

وأوضح عضو مجلس إدارة الزمالك، أن من نعم الله على مصر وجود ناديين بحجم الزمالك والأهلي، بجماهيرهما العريضة.

وأكمل قائلًا :" أنا ضد التعصب الرياضي، فبغض النظر عن التنافس بين الزمالك والأهلي، هي في النهاية رياضة وعلى الجميع التحلي بالروح الرياضية".

وواصل تصريحاته:" نحن بلد عظيم، وفي النهاية مشجع الأهلي هو أخ للزملكاوي والعكس صحيح".

وأنهى تصريحاته:" جماهير مصر بشكل عام تحتاج لإفاقة والبعد عن التعصب".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سموحة الزمالك الأهلي أحمد مرتضي

أخبار تهمك

"الفجر الرياضي" يكشف عن طلب صالح جمعة للسويسري فايلر ورد فعل المدرب

منذ حوالي 8 ساعات

الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. أول رد من برشلونة على إلغاء " الكرة الذهبية "

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة غير متوقعة تظهر على رادار الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| رقم جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 627 إصابة و50 حالة وفاة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ حوالي 4 ساعات

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الكويت تزف بشرى سارة للمعلمين العالقين في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يؤجل ضم صفقة الموسم.. ويقترب من خطف نجم منتخب مصر

منذ ساعة و نصف

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 55 دقيقة

نجم ليفربول بديل رونالدو في يوفنتوس

منذ ساعة

شاهد - رونالدو يجلد شباك لاتسيو بالهدف الثاني ويتصدر قائمة الهدافين

منذ نصف ساعة

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ يوم

عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

منذ حوالي 5 ساعات

نجم ريال مدريد يطلق تصريحًا ناريًا قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ ساعة و نصف

ميسي يشكو الأهلي إلى "الفيفا".. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:11 م

عاجل| رقم جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 627 إصابة و50 حالة وفاة

الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي

09:31 م

الأهلي يؤجل ضم صفقة الموسم.. ويقترب من خطف نجم منتخب مصر

10:01 م

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

07:17 م

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

08:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً