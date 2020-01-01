نجم فياريال ينتقل إلى السد القطري

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:12 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشف السد القطري عن التعاقد رسمياً مع الإسباني المخضرم سانتي كازورلا وذلك عقب نهاية عقده مع فياريال الإسباني.

ويبلغ كازورلا من العمر35 عاماً وهو من خريجي نادي ريال أوفييدو ولعب في صفوف ريكرياتيفو ثم إنتقل إلى صفوف مالاجا وبعدها إلى آرسنال ثم انتقل إلى فياريال.

وخاض كازورلا أثناء مسيرته الإحترافية 585 مباراة وسجل 100 هدفاً وصنع 110 هدفاً، بينما خاض مع المنتخب الإسباني 81 مباراة وسجل 15 هدفاً.

وقال السد القطري عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي تويتر:" الاتفاق تم بيننا وبين سانتي، اللاعب سيصل قريبآ للدوحه لاتمام باقي التفاصيل، مرحباً سانتي في نادي السد".

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