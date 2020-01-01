عارفة عبد الرسول تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيتها في فيلم "قمر 14"

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تقوم الفنانة عارفة عبد الرسول حاليًا بتصوير مشاهدها في فيلم "قمر 14" مع خالد النبوي وغادة عادل.



وتحدثت عارفة عبد الرسول في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أوضحت خلاله أن ما جذبها للمشاركة في الفيلم هو أن فكرته جديدة،مُوضحة :"فكرة الفيلم جديدة، خمس حكايات في فيلم واحد، والموضوع رومانسي وجديد".



وأكدت عارفة عبد الرسول أنها تُجسد خلال الفيلم دور سيدة تُدعى "عفاف"، وهي المُربية الخاصة

بالفنانة غادة عادل، مُشيرة إلى سعادتها الكبيرة بالعمل مع كل هؤلاء النجومين المشاركين فيه.



وأضافت عارفة أنها تنتظر حاليًا عرض فيلمها الجديد" البعض لا يذهب للمأذون مرتين"،لافتة إلى أنها تُجسد خلال الأحداث دور زوجة صلاح عبد الله، وهما محبان لبعضهما البعض.





فيلم "قمر14" بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد، خالد أنور، مي الغيطي، تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، وإنتاج أحمد السبكي، ويناقش الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية، وتدور أحداث الفيلم في ليلة واحدة، ويؤثر القمر على حياة كل شخصية بمفردها، فجميع الأحداث تحدث في سبع ساعات.