"الصحة": مصر تسعى دائمًا لأن تكون من الدول المنتجة للقاحات (فيديو)

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة استقبلت اليوم السفير الصيني لدى مصر؛ لبحث إنتاج أحد اللقاحات التي تقوم الصين بعمل تجارب سريرية عليه الآن ضد فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الصين في المرحلة الثالثة والنهائية من التجارب السريرية، وفي انتظار ثبوت فاعليته في هذه المرحلة، معلقًا: "هذا الشيء يعلي من شأن الدولة المصرية جدًا".

وأكد أن مصر تسعى دائمًا لأن تكون من الدول المنتجة للقاحات، لافتًا إلى أن هناك 4 دول في الـ4 قارات تشارك في التجارب السريرية في إنتاج هذا اللقاح، وأن الكثير من الدول ترسل لمصر للمشاركة في التجارب السريرية للقاحات فيروس كورونا.

واستقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، السفير الصيني لدى مصر "لياو لي تشانغ"، بديوان عام الوزارة؛ لمناقشة مشاركة مصر في إجراء التجارب كأحد المراكز الدولية المشاركة في تصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي والدكتور محمد جاد، مستشار وزير الصحة والسكان للعلاقات الصحية.

وقال مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول التعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة والسكان وإحدى الشركات الصينية التي تقوم بإجراء تجارب على تصنيع لقاح لفيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الحكومتين المصرية والصينية، تمهيدًا لإنتاج ذلك اللقاح في مصر بعد ثبوت فعاليته.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن تصبح مصر مركز ًا لتصنيع لقاح فيروس كورونا في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أنه سيتم تقييم وضع خطوط الإنتاج في مصر من حيث الجودة والإمكانية وذلك للبدء في تصنيع اللقاح بمجرد التوصل إليه.

   

ومن جانبه أعرب السفير الصيني عن فخره بالتعاون والشراكة مع مصر، للتغلب على فيروس كورونا ومساعدة البشرية لمواجهة أي أزمات، كما توجه بالشكر لوزيرة الصحة والسكان لزيارتها إلى دولة الصين في بداية أزمة فيروس كورونا، في إطار دعم مصر لدولة الصين وتسليم هدية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى جمهورية الصين الشعبية وشعبها، مؤكدًا أن تلك الزيارة محفورة في قلوب الشعب الصيني، كما أشار إلى إنارة المعالم الأثرية المصرية بالعلم الصيني والذي كان له طيب الأثر على الصينين قيادة وشعبًا.

وأكد السفير الصيني دعم جمهورية الصين الكامل لدولة مصر، موضحًا أن تلك التحديات تعمق الترابط والتعاون بين الشعوب، كما أعرب عن تقديره لإدارة مصر لأزمة فيروس كورونا، مؤكدًا متابعته للتطور المستمر الذي تشهده مصر في قطاع الصحة، مثمنًا جهود الأطقم الطبية المصرية للتصدي للفيروس.

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