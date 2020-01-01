تعليق صاحب فيديو الخلاف بسبب المايوه الشرعي في الساحل الشمالي



من جانبه قال علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه تم إصدار منشور إلى جميع الفنادق والقرى السياحية بالتأكيد على السماح بارتداء المايوه الشرعي "البوركيني" داخل حمامات السباحة في القرى.



وأضاف غنيم في اتصال هاتفي أن المنشور يؤكد على أن من ترتدي المايوه الشرعي لها الحق ف التمتع في كل مميزات القرية مثلها مثل أي نزيل آخر.



وفي سياق متصل أشار الدكتور هاني الناظر، رئيس مركز القومي للبحوث، إن ارتداء المايوه الشرعي أو البوركيني، لا يؤدي إلى الإصابة بالأمراض الجلدية مثلما يقال من قبل البعض.



وتابع "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن "البوركيني" يحمي الجسم من الاحتراق من أشعة الشمس، عكس ما يتوقع البعض، بدلًا من استخدام البعض للكريمات.



أصدر ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، قرارا بالسماح بالسيدات اللاتي يرتدين الحجاب من نزول حمامات السباحة بالفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر.



وحذر "فوزي"، مسؤولي الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر، وعددًا من المدن السياحية من منع السيدات اللاتي يرتدين الحجاب من نزول حمامات السباحة بعد تعدد الشكاوى من النزلاء لمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء.



وعممت الغرفة كتابا دوريا يحمل رقم ٣٠ لمسؤولي الفنادق والقرى السياحية بعدم منع نزول حمامات السباحة بالمايوه الطويل أو ما يسمى بالمايوه الشرعي.



وطالبت غرفة المنشآت الفندقية بضرورة إتاحة الفرصة للمحجبات بنزول حمامات السباحة، طالما أن خامات المايوهات الطويلة لا تضر بالصحة العامة وملائمة لحمامات السباحة، وليس لها أثر سلبي على صحة الإنسان.



وتضمنت مطالب غرفة المنشآت الفندقية من الفنادق ضرورة تعديل لوحة التعليمات والإرشادات الخاصة بحمام السباحة لدى الفنادق والقرى السياحية، لتشمل هذا المضمون بشكل واضح وصريح.



وأكد مسؤولو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر أنه تم تعميم التعليمات وما جاء بخطاب غرفة المنشآت الفندقية على جميع القرى السياحية البالغ عددها نحو ٢٧٠ فندقا وقرية سياحية، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات.

كشف مصطفى حسن صاحب فيديو الخلاف بسبب المايوه الشرعي في الساحل الشمالي، تفاصيل ما تعرضت له زوجته بسبب المايوه الشرعي الذي كانت ترتديه.وقال حسن في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "أن مجموعة من مالكي الوحدات في القرية السياحية اعترضوا على نزول زوجتي حمام السباحة بالمايوه الشرعي، وتحدثوا معها بطريقة غير لائقة، ومن بعدها جاء الأمن، وأخذ يسألني هل أنا مالك أم مستأجر في القرية، وطريقة التعامل لم تعجبني".