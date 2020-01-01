دراسة: أوروبا تواجه زيادة مدمرة في البطالة
الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:22 م
توقعت دراسة اقتصادية أن تصل نسبة البطالة في أوروبا إلى 10 بالمئة بحلول نهاية العام، في منطقة اليورو، وسط تصاعد الاستغناء عن الوظائف وبرامج الإجازات المكلفة .
وبحسب الدراسة التي أعدتها وكالة "بلومبورج " ، فإن أوروبا تواجه مخاطر زيادة مدمرة في البطالة، والتي لن يكون من السهل مواجهتها .
وقالت الدراسة إن الاقتصاديات في مختلف أنحاء القارة وايضا أمزجة الشركات في تعافي إلا أن الأمر يختلف عندما يتعلق بالتوظيف ، مشيرة الى أن التوقعات غير مؤكدة فيما يتعلق بالتزام الشركات بالإنفاق .