دراسة: أوروبا تواجه زيادة مدمرة في البطالة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:22 م
بوابة الفجر
توقعت دراسة اقتصادية أن تصل نسبة البطالة في أوروبا إلى 10 بالمئة بحلول نهاية العام، في منطقة اليورو، وسط تصاعد الاستغناء عن الوظائف وبرامج الإجازات المكلفة .

وبحسب الدراسة التي أعدتها وكالة "بلومبورج " ،  فإن أوروبا تواجه مخاطر زيادة مدمرة في البطالة، والتي لن يكون من السهل مواجهتها .


وقالت الدراسة إن الاقتصاديات في مختلف أنحاء القارة وايضا أمزجة الشركات في تعافي إلا أن الأمر يختلف عندما يتعلق بالتوظيف ، مشيرة الى أن التوقعات غير مؤكدة فيما يتعلق بالتزام الشركات بالإنفاق .

أخبار تهمك

نجم ليفربول بديل رونالدو في يوفنتوس

منذ ساعة

الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي

منذ ساعتين

عاجل| رقم جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 627 إصابة و50 حالة وفاة

منذ ساعة و 19 دقيقة

شاهد - رونالدو يجلد شباك لاتسيو بالهدف الثاني ويتصدر قائمة الهدافين

منذ نصف ساعة

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ يوم

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ حوالي 4 ساعات

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

نجم ريال مدريد يطلق تصريحًا ناريًا قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول رد من برشلونة على إلغاء " الكرة الذهبية "

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يؤجل ضم صفقة الموسم.. ويقترب من خطف نجم منتخب مصر

منذ ساعة و نصف

"الفجر الرياضي" يكشف عن طلب صالح جمعة للسويسري فايلر ورد فعل المدرب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

منذ حوالي 5 ساعات

الكويت تزف بشرى سارة للمعلمين العالقين في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 55 دقيقة

صفقة غير متوقعة تظهر على رادار الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يشكو الأهلي إلى "الفيفا".. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:11 م

عاجل| رقم جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 627 إصابة و50 حالة وفاة

الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي

09:31 م

الأهلي يؤجل ضم صفقة الموسم.. ويقترب من خطف نجم منتخب مصر

10:01 م

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

07:17 م

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

08:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً