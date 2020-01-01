دراسة: أوروبا تواجه زيادة مدمرة في البطالة

توقعت دراسة اقتصادية أن تصل نسبة البطالة في أوروبا إلى 10 بالمئة بحلول نهاية العام، في منطقة اليورو، وسط تصاعد الاستغناء عن الوظائف وبرامج الإجازات المكلفة .





وبحسب الدراسة التي أعدتها وكالة "بلومبورج " ، فإن أوروبا تواجه مخاطر زيادة مدمرة في البطالة، والتي لن يكون من السهل مواجهتها .









وقالت الدراسة إن الاقتصاديات في مختلف أنحاء القارة وايضا أمزجة الشركات في تعافي إلا أن الأمر يختلف عندما يتعلق بالتوظيف ، مشيرة الى أن التوقعات غير مؤكدة فيما يتعلق بالتزام الشركات بالإنفاق .