بايرن ميونخ وليفاندوفسكي يستحوذان على الأفضل في استفتاء مجلة "كيكر" ونجم دورتموند الأسوأ





فاز البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بلقب أفضل لاعب في الدوري الألماني خلال الموسم المنقضي، وذلك في استفتاء أجرته مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية بين لاعبي الدوري وكشفت عن نتيجته اليوم الاثنين.





وذكرت المجلة اليوم أن ليفاندوفسكي حصد 42.6 بالمئة من أصوات المشاركين في الاستفتاء، والذين بلغ عددهم 270 لاعبا، ليتفوق بفارق كبير على جادون سانشو مهاجم بوروسيا دورتموند الذي حصد 14.1 بالمئة من أصوات المشاركين في الاستفتاء فيما حل جوشوا كيميتش لاعب خط وسط بايرن ميونخ في المركز الثالث بنسبة 14.1 بالمئة.





وسجل ليفاندوفسكي 34 هدفا ليتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني (بوندسليجا) في الموسم المنقضي وهي المرة الخامسة في مسيرته الكروية التي يفوز خلالها بلقب هداف البوندسليجا.





كما سجل اللاعب 51 هدفا مع بايرن في مختلف البطولات ويستطيع زيادة هذا الرصيد عندما تستأنف بطولة دوري أبطال أوروبا فعالياتها الشهر المقبل بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.





كما شهد استفتاء "كيكر" ثلاثة ألقاب أخرى لبايرن حيث فاز الظهير الأيسر للفريق ألفونسو ديفيز بلقب أفضل لاعب صاعد ومانويل نوير بلقب أفضل حارس مرمى وهانزي فليك بلقب أفضل مدرب في الموسم.





واختار اللاعبون المشاركون في الاستفتاء أيضا يورجن كلوب المدير الفني الأسبق لبوروسيا دورتموند كأفضل مدرب في العالم بعدما قاد فريقه الحالي ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري ليكون الأول لليفربول في المسابقة منذ 30 عاما.





وفي المقابل، اشترك المهاجم الألماني الدولي السابق ماريو جويتزه ويورجن كلينسمان الطرف السلبي من الاستفتاء لكونهما أكبر الخاسرين في الموسم.



