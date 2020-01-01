على الهواء.. خالد أبو بكر يشارك في هاشتاج "كلنا الجيش المصري"

Advertisements

قال خالد أبو بكر، إن هناك حالة من الصحوة الوطنية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الجلسة السرية لمجلس النواب المصري حول حماية الحدود الغربية.



وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،: "هناك صحوة وطنية، والناس تريد ضرب تركيا.. حتي لو كان هناك حل سياسي لكن المصريين عاوزين يضربوا تركيا على قفاها، وحالة من الرغبة بقتال تركيا وضربها".



وتابع::"العيال المرتزقة في تركيا يتمنون فشل مصر فى ليبيا.. اللي هيفشل دا جيشك يا خائن.. هؤلاء يجب محاكمتهم بتهمة الخيانة.. ناصر وزوبع والعيال الخونة دي.. لا أري عارًا مثل عارهم فهم كلاب قطر وأردوغان".



وعرض أبو بكر لقطات معبرة للحالة الوطنية الداعمة للدولة المصرية والقوات المسلحة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أكد "أبو بكر" وفريق إعداد "كل يوم" على الهواء، دعمهم للجيش، بتفعيل هاشتاج "كلنا الجيش المصري"، عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.



أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإرسال قوات عسكرية خارج البلاد، وذلك بالتزامن مع طلب من الجيش الليبي والبرلمان الليبي، ومشايخ وأعيان القبائل الليبية، بتفويض الرئيس السيسي والجيش المصري للتدخل في الأراضي الليبية لمواجهة الغزو التركي.



ودعا رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، حضرها 510 من اعضاء المجلس، وذلك في مساء الإثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.



حضر الجلسة التاريخية وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.



وخلال الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الاحد برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الامينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.



وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها او التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من اي خطر او تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.



ووافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.











