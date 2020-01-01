الكشف عن حقيقة مفاوضات بيراميدز لضم رمضان صبحي

تحدث هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، عن حقيقة التفاوض مع رمضان صبحي لاعب الأهلي والمعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، وعن مستقبل أحمد فتحي المنتقل حديثًا إلى الفريق.





وقال هاني سعيد، أن أحمد فتحي سيستكمل ما تبقى من الموسم مع الأهلي، ثم الانتظام بعد ذلك في تدريبات بيراميدز قبل أسابيع من بداية الموسم القادم.





وتابع:" فتحي إضافة كبيرة لنا وسيتم ضمه لصفوف الفريق بداية الموسم الجديد".





وأضاف:" لم نخاطب هدرسفيلد لشراء رمضان صبحي، هو لاعب كبير ولكن لم نتقدم بعرض رسمي لضمه كما تردد في الفترة الماضية".





وأتم:" لن يرحل نبيل عماد دونجا نهائيا عن صفوف نادي بيراميدز، سيستمر بين صفوف الفريق فهو واحد من أبرز وأهم اللاعبين هنا".



