كورونا.. إيطاليا تعلن تسجيل 190 إصابة جديدة بالفيروس

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، في بيان لها اليوم الاثنين تسجيل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، ليصل بذلك إجمالي الإصابات فيها إلى 244642 إصابةً.

 

وأفادت الصحة الإيطالية، رصد 13 حالة وفاة، ليصبح إجمالي المتوفين من الفيروس داخل البلد 35058 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 197162 شخصاً.

 

 هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 14,737 مليون إصابة، بينهم أكثر من 610 ألف حالة وفاة، وأكثر من 8,789 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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