ممثلة شهيرة تجسد شخصية الأميرة ديانا في عمل درامي جديد

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:18 م
بوابة الفجر
شيماء يونس
تشارك النجمة العالمية كريستين ستيوارت، بشخصية الأميرة الراحلة ديانا في فيلم جديد، يسرد قصة انفصالها عن ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، وعندما قررت أن زواجها من الأمير فاشلا ولا يمكن أن يستمر، ليأتي الفيلم بعنوان "سبنسر"، الذي من المقرر أن يبدأ إنتاج الفيلم عام ٢٠٢١.



يعتبر الفيلم تجسيد لحياة الأميرة ديانا على الشاشة مرة أخري، التي تعتبر أشهر امرأة في العالم خلال عقد التسعينيات، ولكن القصة تأتي مختلفة عن أطروحة الحكاية الخيالية الحديثة.


يشار إلى أن الفيلم من إخراج بابلو لارايين، سيناريو ستيفن نايت، حيث عبر المخرج عن رأيه في ستيوارت قائلا:"إحدى الممثلات العظيمات في عصرنا هذا، يمكنها أن تتسم بالغموض، ويمكنها أن تكون هشة ويمكنها أيضا أن تكون قوية، وهذا ما نحتاجه"، وتدور أحداث الفيلم في في بلدة ساندرينغهام، حول امرأة تقرر خلال رحلة الفيلم، أنها تريد أن ترجع لما كانت عليه قبل لقاء تشارلز"، وتبدأ الاميرة تدرك أن زواجها بات يواجه الصعاب وأنه أمام فشل محتم.


والجدير بالذكر أن الفيلم يحمل اسم عائلة الأميرة الراحلة سبنسر التي ولدت عام 1961 واقترنت بالأمير تشارلز في العام 1981، وانفصلا في العام 1992 وطُلقا في عام 1996، ولقيت ديانا مصرعها في حادث سيارة في باريس في العام 1997.


ويشار إلى أن أخر وثائقي عن الأميرة عام 2013 وجسدت شخصية الأميرة "ديانا" في الفيلم الممثلة الاسترالية ناعومي واتس، وتدور الأحداث خلال العامين الأخيرين من حياتها بعد الانفصال عن الأمير تشارلز، وعلاقتها العاطفية مع جراح القلب الباكستاني حسنات خان، ويذكر أن كريستين هي بطلة فيلم الشغل "twilight"، الذي يدور حول تُعرض فتاة في سن المراهقة كل شيء للمخاطر، وينقلب عالمها عندما تقع في حب مصاص دماء.

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