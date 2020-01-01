الزمالك يكشف عن موقفه من قرار الكاف وطريقة عودة بن شرقي وأوناجم للفريق

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:52 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
أعرب حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سعادته البالغة بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف"، بخصوص نظام مباريات الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أنور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة اون تايم سبورت:  "قرارات كاف بخصوص نظام مباريات الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا باللعب ذهاب وعودة أكثر من رائعة".


واضاف: "لعب المواجهات بنظام المباراة الواحدة سوف يفقد الزمالك والأهلي ميزة اللعب على ملعبهما" .


يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.


وتابع: "أمير مرتضى تواصل مع سفير مصر في المغرب من أجل عودة بن شرقي وأوناجم ولكن سيتم ذلك عن طريق بلد أخرى وقد تكون تونس".

 يذكر أن  الزمالك سيلعب مبارياته الإفريقية على ستاد القاهرة الدولي والذي من المقرر أن يستضيف لقاء العودة أمام الرجاء البيضاوي.

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