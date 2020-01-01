هاني الناظر يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:52 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة فترات سطوع الشمس تقلل من انتشار فيروس كورونا.

وتوقع "الناظر"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مزيد من الانخفاض في إصابات ووفيات فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أنه تم غلق14 قسم وعيادة مخصصين لعلاج فيروس كورونا؛ بسبب قلة أعداد الحالات.

وأضاف أنه لا يتوقع أن يكون هناك موجة أخرى لفيروس كورونا خلال فصل الشتاء؛ مؤكدًا أنه سيتم إنتاج 5 لقاحات قبل فصل الشتاء.

وأشار "الناظر"، إلى أن وزارة الصحة تعاقعدت على 30 مليون جرعة تطعيم ضد فيروس كورونا، مضيفًا أن مصر ستكون مركزًا إقليميًا لإنتاج الأمصال، مؤكدًا أن مصر لها خبر كبيرة وإمكانيات كبيرة في مجال تصنيع الأمصال فيروس كورونا بدأ ضعف بالفعل.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الإثنين، عن خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28924 حالة حتى اليوم.

   

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 627 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 50 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 88402 حالة من ضمنهم 28924 حالة تم شفاؤها، و4352 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أخبار تهمك

ميسي يشكو الأهلي إلى "الفيفا".. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 30 دقيقة

شاهد - رونالدو يجلد شباك لاتسيو بالهدف الثاني ويتصدر قائمة الهدافين

منذ نصف ساعة

نجم ليفربول بديل رونالدو في يوفنتوس

منذ ساعة

عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| رقم جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 627 إصابة و50 حالة وفاة

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي يؤجل ضم صفقة الموسم.. ويقترب من خطف نجم منتخب مصر

منذ ساعة و نصف

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ يوم

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي

منذ ساعتين

نجم ريال مدريد يطلق تصريحًا ناريًا قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ ساعة و نصف

الكويت تزف بشرى سارة للمعلمين العالقين في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول رد من برشلونة على إلغاء " الكرة الذهبية "

منذ حوالي 3 ساعات

"الفجر الرياضي" يكشف عن طلب صالح جمعة للسويسري فايلر ورد فعل المدرب

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة غير متوقعة تظهر على رادار الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:11 م

عاجل| رقم جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 627 إصابة و50 حالة وفاة

الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي

09:31 م

الأهلي يؤجل ضم صفقة الموسم.. ويقترب من خطف نجم منتخب مصر

10:01 م

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

07:17 م

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

08:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً