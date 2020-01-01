أديب يكشف مفاجأة عن مرتزقة أردوغان (فيديو)

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:51 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر بعد موافقة البرلمان على إرسال قوات مصرية في مهام قتالية خارج الحدود، أثبتت بما لا يضع مكان للشك أنها جاهزة، مضيفا: "اللي هيقرب هنقطع إيده".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن أردوغان قرر أن يحضر مرتزقة من الصومال وإرسالهم إلى ليبيا، مضيفا أن أردوغان لن يرسل زهرة شبابه إلى ليبيا، لافتا إلى أن هناك رفض دولي لتصرفات أردوغان.

وأوضح أن مرتزقة أردوغان قد يتم نقلهم إلى ليبيا، ويتوغلوا لمناطق أخرى، معقبا: "ممكن يروحوا لتونس، أو السودان، أو مصر، ويلتحقوا بالخلايا الأساسية بتاعتهم".

   

دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية، عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، اليوم الاثنين، حضرها 510 من أعضاء المجلس، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
واستعرت الجلسة مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.

وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والإقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.

وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

ووافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

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